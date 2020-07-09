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Whatsapp Web karanlık mod nasıl kullanılır? İşte yapmanız gerekenler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.07.2020 11:44 | Son Güncelleme

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde duyurduğu WhatsApp Web karanlık mod özelliğini kullanıma sundu. WhatsApp Web karanlık mod sayesinde, tıpkı WhatsApp iOS ve WhatsApp Android uygulamasındaki gibi WhatsApp Web kullanıcıları da gözlerini rahatlatabilecek.

Whatsapp Web karanlık mod nasıl kullanılır? İşte yapmanız gerekenler

WhatsApp Web, WhatsApp mobil uygulaması kadar kullanım sayısı her geçen gün artan WhatsApp hizmetlerinden biri. WhatsApp da bunun farkında ve bu yüzden WhatsApp Web kullanıcılarının dileklerini ve isteklerini dikkate alarak hareket ediyor. Son zamanlarda WhatsApp Web kullanıcıları, WhatsApp iOS ve WhatsApp Android uygulamasına koyu tema gelmesiyle birlikte, WhatsApp Web'in de karanlık tarafa geçmesini istemişlerdi. WhatsApp ise geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yayınladığı mesajında bu özelliğin geleceğini resmen duyurmuştu. Ancak özelliğin tam olarak ne zaman geleceğine dair herhangi bir açıklama yoktu. Nitekim açıklamaya gerek kalmadı. Zira WhatsApp Web de sonunda karardı.

WHATSAPP WEB KARANLIK MODA KAVUŞTU

WhatsApp, WhatsApp Web karanlık mod desteğini tüm kullanıcılarına sundu. Bu sayede kullanıcılar artık WhatsApp Web'i de tıpkı akıllı telefonlarında olduğu gibi karanlık tema ile kullanmaya başladı. Üstelik karanlık modu kullanıp kullanmamak da kişinin tercihine bırakılmış durumda.

WHATSAPP WEB KARANLIK MOD NASIL YAPILIR?

WhatsApp Web-1

WhatsApp Web karanlık mod açma işlemini yapmak için önce örnek fotoğraftaki gibi üç noktaya tıklayın. Daha sonra ise Ayarlar'a basın.

WhatsApp Web-2

Şimdi ise karşınıza Bildirimler, Tema, Sohbet Duvar Kağıdı, Engellendi ve Yardım olmak üzere 5 seçenek çıkacak. Buradan Tema'ya girin.

WhatsApp Web-3

Açık ve Koyu seçeneğinden Koyu'ya tıklayın.

WhatsApp Web-4

Ve WhatsApp Web karanlık haliyle karşınızda. WhatsApp'ın ilerleyen zamanlarda WhatsApp Web'e birçok yenilik daha getirmesi bekleniyor diyerek haberimizi sonlandıralım. Şimdiden İyi mesajlaşmalar!

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