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WHO: Yoksul ülkelerde sağlık çalışanları aşılanamamışken zengin ülkelerde çocukların aşılanması ahlaki bir çöküş

06.06.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sektreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus zengin ülkelerin çocuklar ve ergenleri aşılamayı bırakıp ellerindeki aşıları yoksul ülkelerle paylaşması gerektiğini söyledi.

WHO: Yoksul ülkelerde sağlık çalışanları aşılanamamışken zengin ülkelerde çocukların aşılanması ahlaki bir çöküş

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sektreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus zengin ülkelerin çocuklar ve ergenleri aşılamayı bırakıp ellerindeki aşıları yoksul ülkelerle paylaşması gerektiğini söyledi.

WHO'nun da parçası olduğu Covax adlı program, yoksul ülkelere aşı ulaştırmayı hedefliyor.

Fakat bugüne kadar aşıların neredeyse tamamının zengin ülkelerde yapılmış olması, bu alandaki eşitsizliği derinleştiriyor.

Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen bir sanal konferansta konuşan Dr. Tedros, bazı zengin ülkelerin ergenleri ve çocukları aşılama istediğini anladığını fakat bu kararı gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi:

"Yoksul ülkeler hâlâ sağlık çalışanlarına yetecek kadar bile aşı edinemedi. Hastanelerin yetersiz kaldığı ülkeler var."

ABD Başkanı Joe Biden, 12-15 yaş arası gençlere mümkün olan en kısa sürede aşı yapılacağını açıklamıştı.

Kanada da Pfizer aşısının aynı yaş grubuna yapılmasına onay verdi. Ülkede en fazla vakanın görüldüğü Alberta bölgesinde 12 yaş üzerine aşılama başladı.

İsviçre'de de geçen hafta 16 yaş üzerine aşı randevusu verilmeye başlandı.

Bazı Afrika ülkelerinde ise neredeyse hiçbir aşılama faaliyeti başlatılamadı.

Dr. Tedros Hindistan'daki sağlık sistemi krizine dikkat çekti ve pandeminin ikinci yılında ölenlerin sayısının ilk yıldakinden daha fazla olabileceği uyarısında bulundu.

Hindistan'da çok sayıda sağlık çalışanı aşılanamadığı için koronavirüse yakalandı.

Dr. Tedros, yoksul ülkeler bu durumdayken zengin ülkelerde çocukların aşılanmasının "ahlaki bir çöküş" olduğunu söyledi.

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