Wilton Gregory: Papa'nın atadığı ilk siyah kardinal

Papa Francesco, cumartesi günü Vatikan'da düzenlenen bir törenle 13 yeni kardinali göreve getirdi. Afrikalı Amerikalı Wilton Gregory de bunlardan biriydi. Böylece ilk kez bir siyah, kardinal oldu. Wilton Gregory'nin atandığı törende katılımcıların tümü koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle maske taktı. Bazı isimler ise video konferans yöntemiyle törene katıldı. 72 yaşındaki Gregory'nin Washington DC Başpiskoposu olacağı geçen ay duyurulmuştu. Vatikan'daki Katolik Kilisesi'nde kırmızı cüppeli kardinaller, Papa'dan sonra gelen en üst düzey din insanları konumunda. Kırmızı cüppeli kardinallerin en kritik görevi, dışarıya kapalı kardinaller meclisi oturumuyla kendi aralarından yeni Papa'yı seçmek. Yeni atanan 13 kardinalden dördünün yaşı 80'in üzerinde. 80 yaşından büyük kardinallerin Papa seçimi sırasında oy kullanmasına izin verilmiyor. Papa Francesco'nun ölümü ya da görevi bırakması halinde oy kullanabilecek olan dokuz yeni kardinalin içinde ABD vatandaşı Gregory'nin haricinde İtalya, Malta, Ruanda, Filipinler, Şili, Brunei ve Meksika vatandaşları yer alıyor.

Kardinaller Kurulu adı verilen cumartesi günkü tören, koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle öncekilere göre çok daha küçük çaplı düzenlendi. Papa Francis dışında tüm kardinaller maskeliydi, sadece dini liderlerinin önünde atama sırasında diz çökerken maskelerini çıkardılar. Arjantinli Papa, Katolik Kilisesi'ni 2013'ten beri yönetiyor. Son törenle birlikte görev yapan 128 kardinalin yarısından fazlasını son Papa seçmiş oldu. Wilton Gregory kimdir? 25 yaşından bu yana papaz olan Gregory, Mayıs 2019'da Kardinal Donald Wuerl'in yerine Washington başpiskoposu olarak atandı. Wuerl, kilisenin istismar suçlamasına karşı tavrı nedeniyle görevden alınmıştı. Gregory ise o dönemde istismar sorununun içeriden çözülmesi gerektiğini söyleyerek kiliseyi bu konuda eleştiriyordu. 2002'de düzenlenen ABD başpiskoposları konferansında liderlik yapan Gregory, konferansa katılan tüm kilise liderlerini istismarcılara karşı çok daha sert cezalar uygulaması konusunda uyarmıştı. Gregory, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı kilise ziyaretlerini ve bu ziyaretlerde geliştirdiği söylemi de eleştirmişti.