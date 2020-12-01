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Windows 10 1909 sürümü popüler olmaya başladı

01.12.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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Windows 10 1909 sürümü popüler olmaya başladı

Microsoft’un son Windows 10 güncellemeleri üzerinde yapılan araştırma sonuçları açıklandı.

İstatistik ajansı AdDuplex, Windows 10 işletim sisteminin çeşitli sürümlerinin yaygınlığına ilişkin yakın zamanda yapılan bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. En son büyük güncelleme Windows 10 20H2 giderek popülerlik kazanıyor. Ancak Mayıs 2020 güncellemesi Windows 10 2004, zar zor lider olmayı başarmıştı. Windows 10 2004 sürümü ekim ayında liderliği ele geçirdi ve ardından yüzde 37,7 artış kaydetti.

WİNDOWS 10 20H2 PAYINI YÜKSELTTİ

Kasım sıralamasında, Windows 10 2004 yüzde 37.6’lık bir paya sahip oldu ve yine ilk sırada yer almayı başardı. Windows 10 20H2’nin payı, yüzde 1,7’den yüzde 8,8’e yükseldi ve bu güncellemenin dördüncü sırada yer almasını sağladı. Geçen yılki sonbahar güncellemesi Windows 10 1909 yüzde 36,4 ve ilkbahar güncellemesi Windows 10 1903 yüzde 10,2 ile ikinci ve üçüncü sıralarda kaldı.

Windows 10 1909’un geçen aya göre yüzde 32.4 arttığını unutmayın. Bu, Microsoft’un bilgisayar kullanıcılarını Windows 10 1903’ten Windows 10 1909’a otomatik olarak taşımaya başladıktan sonra gerçekleşti. Sonuç olarak, Windows 10 1903’ün payı ekimde yüzde 22 iken kasımda yüzde 10.2’ye düştü.

Microsoft, Android uygulamalarını önümüzdeki yıl Windows 10’da Microsoft Store’a getirme fikrini düşündüğünü belirtti. Rapora göre Microsoft, 2021’in ilk yarısında küçük bir güncelleme planlıyor. 2021 yılının ikinci yarısında gelecek büyük bir güncelleme için altyapıyı hazırlayacak. Microsoft, x86 öykünme programı başlatacak. ARM tabanlı bilgisayarların normal masaüstü programlarını çalıştırmasına izin verecek. Windows Central, bu özelliklerin yakında önizlemeye gireceğini ancak 2021’de geleceğini belirtiyor.

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MİCROSOFT BULUT PC İÇİN ÇALIŞIYOR

Microsoft ayrıca “Bulut PC” adlı ilginç bir özelliği de tanıtacak. Bu hizmet, kullanıcıların yerel donanım olmadan yüksek kaynak programlarını çalıştırmak için internet bağlantısı üzerinden Windows 10 kullanmasını sağlayacak. Bu ilginç bir kavram ve bunun gerçek hayatta nasıl işleyeceğini merak ediyoruz. Aynı şekilde, oyuncular uzaktaki bir bilgisayarda çalışan oyunları yayınlayabilecekler.

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