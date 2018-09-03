Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2018 etkinliğinde duyurulan yeni Windows 10'lu bilgisayarlarla beraber işletim sisteminin güncellemesi ile ilgili detaylar da belli oldu. Windows 10'e gelecek olan yeni güncellemenin adı October 2018 Update olacak. adından da anlaşılacağı gibi ekim ayında gelmesi planlanan güncelleme bir dizi yenilik getirecek.

Windows 10'a October 2018 Update geliyor

Son olarak nisan ayında büyük bir güncelleme alan Windows 10, aradan geçen 6 aydan sonra yeni bir güncelleme ile karşı karşıya. Gelen bilgilere göre yeni güncelemenin odağında stabilite yer alıyor. Windows 10'un daha stabil ve düzgün çalışması için getirilecek olan güncelleme kısa süre önce kullanıma sunulan Your Phone uygulamasını standart olarak yüklenmesini sağlayacak. Bu uygulama akıllı telefonlarla bilgisayar arasında senkronizasyon sağlama amacını taşıyor. Bu uygulama halen kullanılıyor olsa da bilgisayar üzerinden SMS gönderme ya da alma, yine bilgiayar üzerinden arama yapma ya da kabul etme gibi özellikler yeni güncelleme ile gelecek.