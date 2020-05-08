World of Warcraft: Shadowlands – Alpha incelemesi

Alpha ilk çıktığında Bastion dışında elimizde pek bir şey yoktu. Ardından Exile’s Reach’e kavuştuk. Nisan ayının ortalarında ise Torghast ve sonrasında Revendreth açıldı. Ayrıca Shadowlands’in Covenant sistemini de unutmamak gerek. Her şey sırayla.

Karakter Yaratma Ekranı

İşte beklediğimiz yenilik. Shadowlands alphasında karakter yaratma ekranı güncel halinden çok daha temiz, detaylı ve etkileyici duruyor. Özellikle özelleştirme kısmına daldığınızda karakter yüzü, varsa işaretler, dövmeler, aksesuar, küpe derken daha parlak detayları inceleyebiliyorsunuz. Renk, yüz, saç gibi konularla uğraşmak istemeyenler için rastgele görünümünüzü değiştirmek hala serbest, ayrıca buna “rastgele isim seçme” de eklenmiş durumda. Shadowlands Haritası

Oyunun yeni haritası oldukça geniş ve yeni bölgeler de birçok oyuncuyu meşgul edecek, kendisine ait hikayeye sahip. Bu kısma girmeyeceğiz elbet. Şimdilik Bastion (50 level) ve Revendreth (57 level) bölgelerine hızlıca ulaşmak isteyenler (alphaya dahilseniz), yeni karakter açarak oyunun o bölgelerini keşfedebilirler.

Shadowlands Covenant

Shadowlands ile birlikte seçeceğiniz Covenant, sınıfsal yeteneklere kavuşmanızı sağlayacak. Her bölge onlara yardım ettikten sonra sizi aralarına alabilecek, güçlerini sizinle paylaşacak ve tabii ki seçim yine sizin olacak. Dilerseniz gelecekte seçiminizi değiştirebilirsiniz. Tabii bu değişim, muhtemelen kolay olmayacaktır. Covenant’lar dört gruba ayrılıyorlar: Kyrian (Bastion), Necrolords (Maldraxxus), Night Fae (Ardenweald) ve Venthyr (Revendreth). Shadowlands’e ilk girdiğinizde seviyeniz 120 olsa bile 50’ye düşürülecek. Karakterinizin The Maw’dan kaçması gerekiyor. Bu sırada Bastion, Maldraxxus, Ardenweald ve Revendreth bölgelerine giderek, oranın halkına yardımcı olmanız gerekecek. Her bölge, farklı bir Covenant tarafından yönetiliyor, bunun altını çizelim. İlk defa karakterinizle Shadowlands’e girdiğinizde Bastion bölgesinde başlayacaksınız. Ardından Maldraxxus, Ardenweald ve son olarak Revendreth ile hikayeyi tamamlayacaksınız. Bununla birlikte seviyeniz maksimum olan 60’a ulaşacak. Ardından size dört Covenant arasından seçim yapmanız istenecek. Karakteriniz maksimum seviyeye ulaştı, Covenant seçiminizi yaptınız. Sonrasında alt karakter yaratmak istediniz. Her karakterde, bütün bölge hikayelerini tekrarlamaya gerek kalmayacak. Alt karakter yarattığınız anda Covenant seçiminizi yapabileceksiniz. Yine de hikayeyi yapmak isterseniz, aynı sırada gitmenize gerek yok.

Her Covenant’in özellikleri ve sınıfınıza kattığı değerleri farklı. Örneğin Shaman olarak Kyrian’lara katıldığında, 30 saniyeliğine bir totem (Vesper Totem) çağırabiliyorsunuz. Bir sonraki hasar veren 3 büyü ya da yetenek, totemin yakınındaki düşmanlara arcane hasarı verir. Aynı şekilde 3 iyileştirme yeteneğiniz, 6 ekip arkadaşınızı iyileştirir. Venthyr’lere katıldığınızda Chain Harvest yeteneğine kavuşursunuz. Hedefe bir anima dalgası yollar ve yakındaki hedeflere atlayarak ilerler. Düşmanlara shadow hasarı verirken, ekip arkadaşlarınızın sağlığı yenilenir. Şimdilik her sınıf için detaylı açıklama mevcut değil. Covenant’in sınıf yetenekleri (class combat ability) dışında imza yetenekleri (signature ability) de mevcut. İmza yetenekleri, sınıf ya da ırk fark etmeksizin tüm oyuncuların bölgeleri tamamladıkları zaman elde edeceği yeteneklerdir. Covenant yani sözleşme kısmını gerçekleştirdikten sonra seçtiğiniz tarafla müttefik olacağınız anlamına geliyor ve seçtiğiniz tarafın halkıyla güçlerinizi birleştirmiş oluyorsunuz. Her Covenant, üç Covenant üyesini barındırıyor ve bunlardan biriyle Soulbind yapıyorsunuz. Bir nevi ruhani anlaşma gibi düşünebilirsiniz. İlk Covenant’inizi seçtiğinizde iki Soulbind karakterine ulaşabileceksiniz ve bu da size yeni bir göreve ulaşmanızı sağlayacak. Yanınıza gelen bölgenin halkı yani Soulbind yaptığınız karakterler, sizin koruyucunuz gibi değil de Warlords of Draenor veya Legion’daki follower görevini üsteniyor. Kendi pasif özellikleri, silah sistemleri mevcut. Henüz tüm detaylara ulaşabilmiş değiliz, Shadowlands tamamen piyasaya çıktığında veya Alpha biraz daha kendini gösterdiğinde, hatta beta sürecine ulaştığında detaylar yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.

Covenant seçiminizle gelen imza ve sınıf yetenekleri dışında, binekler, zırh setleri, farklı pelerin görünümleri gibi kozmetikler de kazanacaksınız. Şimdilik hangi Covenant’in en iyisi olacağı veya hangi sınıf, hangi Covenant’i seçmeli konusu muamma. Ayrıca seçiminizi dikkatli yapmak da önemli. Shadowlands için bilinen en önemli gerçek; ne Alliance, ne Horde ne de Covenant’lerin iyi veya kötü olmadığı. Zamanında Legion’ın “light” yani ışık diretmesinde hikayenin ters köşe yapması gibi. Bölgelerde hikaye ilerledikçe bir Undead Warrior’ın Kyrian’ı şerefiyle koruduğuna denk gelebilirken; bir Drenai Paladin’in kişisel gayesi yüzünden Revendreth’e yardım etmesine şahit olmak mümkün. Bastion

Çoğu insan için olmasa da aslında heyecan verici bölgelerden biri olan Bastion, Blizzcon katılımcılarının aşina olduğu yerlerden. Beyazlar, sarılar, maviler derken iyiliğin simgesi olarak görülüyor. İşin tatlı yanı hikaye kısmında da sıkıcı değil. Kendinizi kolayca kaptırıyorsunuz ve şok edici olmasa da hikayenin tatlı vuruşları var. Tabii daha alpha sürecinde olduğumuzu belirtelim. Değişiklikler devam edecektir ve belki daha fazlası da eklenecektir. Zaten hikaye kısmını girmeyeceğimizi en başta belirtmiştik.

Bu bölgedeki kafa karıştırıcı nokta Maw konusu. Shadowlands ile başımıza geleceklerden haberdersınız. NPC’ler sanki Maw’dan yeni çıkmışsınız gibi sizinle konuşuyor. E bu da doğal olarak kafa karışıklığı yaratıyor. Eğer BFA’da veya Legion’da olduğu gibi bölgeleri seçerek gittiğimizde “benim anladığım” Bastion’a geldiğimizde zaten Maw’dan çıkmış olduğumuz. En büyük isteğim umarım bölgeleri sırayla yaparken alternatif seçimler ve metinler verilir. Aksi takdirde darmadağınık bir hikaye ve BFA’daki kaos’a tekrar sürüklenmemiz içten bile değil. Zaten BFA’nın sorunu da bu. Sunum bakımından çok eksik ve tabii çokça RNG (random number generator: şans faktörü). Neyse, RNG konusu zaten hepimizin canını sıkıyor. Oraya girmeyelim. Görünüş olarak Bastion, kötülükten uzak ve oyuncuyu etkileyen manzarasıyla dikkat çekiyor. Bolca kanat ve zamanında Legion’da “ışık da ışık” diye haykıran kahramanlarımızı bu sefer açık maviye dönüşen pırıltıları karşılıyor. Açıkçası çokça ekran görüntüsü almak isteyebilirsiniz ve hak ediyor da.

Exile’s Reach

İlk değindiğimiz bölge Bastion olsa bile aslında yaratılan her karakterin başladığı ada Exile’s Reach olacak. Halihazırda aktif bir oyuncuysanız ve çokça %100 buff varken alt kasmalara devam ediyorsanız, yeni bölgeye geçme veya eski belli bölgeler arasında seçim yapabileceksiniz. Allied Race muhtemelen en merak edilen kısım. Allied race olarak seviye 10’dan başlayacaksınız ve tam olarak başlama bölgeniz yok. Direkt BFA içeriğinden başlayacaklar. Exile’s Reach, World of Warcraft dünyasına ilk defa dalanlar için eğitim kıvamında ilerliyor. Biraz daha oyunun temellerine değinen bu bölgede, keşfetmenin güzelliğine dalmak serbest. Yeni bir oyuncuysanız Exile’s Reach, ilaç gibi gelecek. Eski bir oyuncuysanız tabii ki “yine mi kulak, kalp topluyoruz, kaybolan insanları kurtarıyoruz” tribine girmeniz mümkün. Ancak bir noktada Blizzard’ın yeni oyuncuları da düşünmesi gerekiyor. Bölgenin güzel kısmı gözünüze sokulan uyarılar ve şaşırtıcı şekilde bölgenin çok iyi tasarlanmış olması. Yeni yeteneklerin ne zaman öğrenildiği ve bunların action bar’larınıza nasıl ekleneceği gibi noktalar anlatılıyor. Bölgeyle ilgili diğer göze çarpan kısım hazine sandıkları. Dilerseniz grup olarak görevlere dalabilir veya tek tabanca takılabilirsiniz.

Yeni oyuncuların düşünülmesi tatlı ancak rahatsız edici bir nokta var, o da alpha boyunca sanki “sadece Alliance”a yardım ediyormuşuz gibi görünmemiz. Hali hazırda oyuncular hikayenin nerede olduğunu ve nereye bağlanacağını az çok tahmin ediyorlar, ancak amaç yeni oyuncu çekmekse yaratılan sınıflar kozmetikten ötesine geçemiyor gibi. Bu noktaya umuyoruz Blizzard dengeleme getirecektir. Revendreth

BFA’nın blood troll’lerinden sonra vampirleri de beklemek şaşılacak bir durum değil aslında. Tabii vampir ismi yerine Venthyr’larla karşılaşıyoruz. Revendreth, kırmızı gökyüzü, gotik atmosferi ve mekan tasarımlarıyla etkileyici bölgelerden biri. Görevler de benzer şekilde ilerliyor. Burada olay, geçmişinde işlediği günahlardan arınmak isteyenlere yardımcı olmak. Bu bölgede lüksüne düşkün olan Venthyr’lere de hazırlıklı olun. Ortada sağlam entrika döndüğü zamanlara da denk geleceksiniz. Venthyr’ler dışında Stone Legion ve Dredger’lerle de karşılaşacaksınız. Bölgenin hikayesine başka isimler de ekleniyor elbet, ancak o kısma çok dalmayalım. Malum hikayeye dalmayacağız dedik. Ek olarak maksimum seviyeye ulaştığınızda kendinizi Venthyr gibi Covenant’a adayabileceksiniz.

Torghast

Bastion melek görüntüsü ve muhteşem manzarası ile dikkatimizi çekse de muhtemelen birçoğunuzun favorisi Torghast olacak. Burası Maw’ın çekirdeği kıvamında ve tam adı Torghast, Tower of the Damned. Şimdilik 7 sınıfın girebildiği bu kule, anlamsız eğlenceli. Girebilen sınıflar arasında Priest, Mage, Warlock, Demon Hunter, Warrior, Shaman, Druid yer alıyor. Zor ancak korkunç derecede imkansız da değil (şimdilik). Legion’da zaman harcayanlar mage tower’ı hatırlarlar sanıyoruz. Torghast, benzer yapıda ilerliyor. Ancak kendi içerisinde değişebiliyor ve çeşitli buff’larla şekillenebiliyor. Burada zamanlama yok, yani isterseniz 3 saat takılabilirsiniz. Ancak kule tırmanışı yaptığınızı, belli ölüm sayısıyla sınırlı kaldığınızı, mekanın tuzaklarla kaplı olduğunu ve her seviyede daha zorlu düşmanlarla karşılacağınızın altını çizelim. Öncelikle gruptaki oyuncu sayısına göre ölme hakkınız değişiyor. İki kişiyseniz her katta maksimum beş kere ölme hakkınız var. Ayrıca ölüm hakkınızı kullandığınızda Tarragrue (korkunç devimsi yaratık) sizi gelip tek vuruşta indirmeden önce 30 saniyeniz var. Bu da zaten yeterli bir süre. Yani öldüğünüzde Tarragrue ortaya çıkıyor, kendisinden uzak kalmanız tavsiye edilir. Başlarda kule çok boş hissediliyor. Sadece belli bölgelerde yaratıklar birikmiş ve siz de onları kese kese tepeye tırmanmaya çalışıyorsunuz. Ancak hızlı ve sabırsız olursanız kendinizi sürekli ölmekten kurtaramıyorsunuz. Ve saçma derecede bu kısımda eğlenmeniz mümkün, tabii yalnız değilseniz.

Bu bölgede zaman kavramının olmamasının güzel yanı keşfedebilmek. Ayrıca bütün yeteneklerinizi tek hamlede kusmak için istediğiniz kadar bekleyebiliyorsunuz. Torghast’ın amacı legendary malzemelere ulaşmak. Yani bir noktada her oyuncu buraya girmek zorunda kalacak. Alpha süreci dolayısıyla şimdilik, hangi malzeme, nasıl ve ne kadar sürede kullanılır kısmı muamma. Bir noktada easy, normal ve heroic zorluklarının her birinde zaman geçirmek gerekebilir. İşin güzel kısmı buradan farmlamayı amaçladığınız legendary malzemeleri sadece haftada bir kere belli sayıda elde edebileceksiniz. Umuyoruz burada Blizzard değişiklik yapmaz, böylece sıradan oyuncular da yeni içeriğin tadını çıkarabilirler. Kule kule diyoruz da, her kulenin bir de anahtarı vardır malum. Tıpkı BFA’da Horrific Vision’lara girebilmek için Vessel of Horrific Visions kullanmamız gibi. Açıkçası Horrific Vision’lar eğlenceli ve haftada bir kere de olsa beş veya dört maske ile yaptıktan sonra güzel eşyalar elde edebiliyorsunuz. Tabii tamamen şans, orası ayrı ancak pet veya farklı hediyeler de var. Sorun Horrific Vision’lar değil de saatlerce “günlük görev”lerde (dailies) zaman harcamak ve essence toplamak. Ciddi anlamda BFA’nın en büyük sıkıntısı bu. Kolay olması gereken günlük görevler, “zorlama”. Çünkü Horrific Vision girmek için essence toplamanız gerekiyor ve bu essence ile Vessel of Horrific Visions alıyorsunuz. Başlarda korkunç eziyetti orası ayrı, son zamanlarda essence toplamak kolaylaştı. Tek isteğim, umarım aynı zincirleme görevlerle bizi uğraştırmazlar ve farklı bir sistem getirirler.