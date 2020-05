World of Warcraft: Shadowlands – Alpha incelemesi

Alpha ilk çıktığında Bastion dışında elimizde pek bir şey yoktu. Ardından Exile’s Reach’e kavuştuk. Nisan ayının ortalarında ise Torghast ve sonrasında Revendreth açıldı. Ayrıca Shadowlands’in Covenant sistemini de unutmamak gerek. Her şey sırayla. Karakter Yaratma Ekranı İşte beklediğimiz yenilik. Shadowlands alphasında karakter yaratma ekranı güncel halinden çok daha temiz, detaylı ve etkileyici duruyor. Özellikle özelleştirme kısmına daldığınızda karakter yüzü, varsa işaretler, dövmeler, aksesuar, küpe derken daha parlak detayları inceleyebiliyorsunuz. Renk, yüz, saç gibi konularla uğraşmak istemeyenler için rastgele görünümünüzü değiştirmek hala serbest, ayrıca buna “rastgele isim seçme” de eklenmiş durumda.

İlk defa karakterinizle Shadowlands’e girdiğinizde Bastion bölgesinde başlayacaksınız. Ardından Maldraxxus, Ardenweald ve son olarak Revendreth ile hikayeyi tamamlayacaksınız. Bununla birlikte seviyeniz maksimum olan 60’a ulaşacak. Ardından size dört Covenant arasından seçim yapmanız istenecek. Karakteriniz maksimum seviyeye ulaştı, Covenant seçiminizi yaptınız. Sonrasında alt karakter yaratmak istediniz. Her karakterde, bütün bölge hikayelerini tekrarlamaya gerek kalmayacak. Alt karakter yarattığınız anda Covenant seçiminizi yapabileceksiniz. Yine de hikayeyi yapmak isterseniz, aynı sırada gitmenize gerek yok.

Covenant’lar dört gruba ayrılıyorlar: Kyrian (Bastion), Necrolords (Maldraxxus), Night Fae (Ardenweald) ve Venthyr (Revendreth). Shadowlands’e ilk girdiğinizde seviyeniz 120 olsa bile 50’ye düşürülecek. Karakterinizin The Maw’dan kaçması gerekiyor. Bu sırada Bastion, Maldraxxus, Ardenweald ve Revendreth bölgelerine giderek, oranın halkına yardımcı olmanız gerekecek. Her bölge, farklı bir Covenant tarafından yönetiliyor, bunun altını çizelim.

Shadowlands Covenant Shadowlands ile birlikte seçeceğiniz Covenant, sınıfsal yeteneklere kavuşmanızı sağlayacak. Her bölge onlara yardım ettikten sonra sizi aralarına alabilecek, güçlerini sizinle paylaşacak ve tabii ki seçim yine sizin olacak. Dilerseniz gelecekte seçiminizi değiştirebilirsiniz. Tabii bu değişim, muhtemelen kolay olmayacaktır.

Covenant yani sözleşme kısmını gerçekleştirdikten sonra seçtiğiniz tarafla müttefik olacağınız anlamına geliyor ve seçtiğiniz tarafın halkıyla güçlerinizi birleştirmiş oluyorsunuz. Her Covenant, üç Covenant üyesini barındırıyor ve bunlardan biriyle Soulbind yapıyorsunuz. Bir nevi ruhani anlaşma gibi düşünebilirsiniz. İlk Covenant’inizi seçtiğinizde iki Soulbind karakterine ulaşabileceksiniz ve bu da size yeni bir göreve ulaşmanızı sağlayacak. Yanınıza gelen bölgenin halkı yani Soulbind yaptığınız karakterler, sizin koruyucunuz gibi değil de Warlords of Draenor veya Legion’daki follower görevini üsteniyor. Kendi pasif özellikleri, silah sistemleri mevcut. Henüz tüm detaylara ulaşabilmiş değiliz, Shadowlands tamamen piyasaya çıktığında veya Alpha biraz daha kendini gösterdiğinde, hatta beta sürecine ulaştığında detaylar yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.

Her Covenant’in özellikleri ve sınıfınıza kattığı değerleri farklı. Örneğin Shaman olarak Kyrian’lara katıldığında, 30 saniyeliğine bir totem (Vesper Totem) çağırabiliyorsunuz. Bir sonraki hasar veren 3 büyü ya da yetenek, totemin yakınındaki düşmanlara arcane hasarı verir. Aynı şekilde 3 iyileştirme yeteneğiniz, 6 ekip arkadaşınızı iyileştirir. Venthyr’lere katıldığınızda Chain Harvest yeteneğine kavuşursunuz. Hedefe bir anima dalgası yollar ve yakındaki hedeflere atlayarak ilerler. Düşmanlara shadow hasarı verirken, ekip arkadaşlarınızın sağlığı yenilenir. Şimdilik her sınıf için detaylı açıklama mevcut değil.

Exile’s Reach İlk değindiğimiz bölge Bastion olsa bile aslında yaratılan her karakterin başladığı ada Exile’s Reach olacak. Halihazırda aktif bir oyuncuysanız ve çokça %100 buff varken alt kasmalara devam ediyorsanız, yeni bölgeye geçme veya eski belli bölgeler arasında seçim yapabileceksiniz. Allied Race muhtemelen en merak edilen kısım. Allied race olarak seviye 10’dan başlayacaksınız ve tam olarak başlama bölgeniz yok. Direkt BFA içeriğinden başlayacaklar. Exile’s Reach, World of Warcraft dünyasına ilk defa dalanlar için eğitim kıvamında ilerliyor. Biraz daha oyunun temellerine değinen bu bölgede, keşfetmenin güzelliğine dalmak serbest.

Burada zamanlama yok, yani isterseniz 3 saat takılabilirsiniz. Ancak kule tırmanışı yaptığınızı, belli ölüm sayısıyla sınırlı kaldığınızı, mekanın tuzaklarla kaplı olduğunu ve her seviyede daha zorlu düşmanlarla karşılacağınızın altını çizelim. Öncelikle gruptaki oyuncu sayısına göre ölme hakkınız değişiyor. İki kişiyseniz her katta maksimum beş kere ölme hakkınız var. Ayrıca ölüm hakkınızı kullandığınızda Tarragrue (korkunç devimsi yaratık) sizi gelip tek vuruşta indirmeden önce 30 saniyeniz var. Bu da zaten yeterli bir süre. Yani öldüğünüzde Tarragrue ortaya çıkıyor, kendisinden uzak kalmanız tavsiye edilir. Başlarda kule çok boş hissediliyor. Sadece belli bölgelerde yaratıklar birikmiş ve siz de onları kese kese tepeye tırmanmaya çalışıyorsunuz. Ancak hızlı ve sabırsız olursanız kendinizi sürekli ölmekten kurtaramıyorsunuz. Ve saçma derecede bu kısımda eğlenmeniz mümkün, tabii yalnız değilseniz.

Torghast Bastion melek görüntüsü ve muhteşem manzarası ile dikkatimizi çekse de muhtemelen birçoğunuzun favorisi Torghast olacak. Burası Maw’ın çekirdeği kıvamında ve tam adı Torghast, Tower of the Damned. Şimdilik 7 sınıfın girebildiği bu kule, anlamsız eğlenceli. Girebilen sınıflar arasında Priest, Mage, Warlock, Demon Hunter, Warrior, Shaman, Druid yer alıyor. Zor ancak korkunç derecede imkansız da değil (şimdilik). Legion’da zaman harcayanlar mage tower’ı hatırlarlar sanıyoruz. Torghast, benzer yapıda ilerliyor. Ancak kendi içerisinde değişebiliyor ve çeşitli buff’larla şekillenebiliyor.

Bu bölgede zaman kavramının olmamasının güzel yanı keşfedebilmek. Ayrıca bütün yeteneklerinizi tek hamlede kusmak için istediğiniz kadar bekleyebiliyorsunuz. Torghast’ın amacı legendary malzemelere ulaşmak. Yani bir noktada her oyuncu buraya girmek zorunda kalacak. Alpha süreci dolayısıyla şimdilik, hangi malzeme, nasıl ve ne kadar sürede kullanılır kısmı muamma. Bir noktada easy, normal ve heroic zorluklarının her birinde zaman geçirmek gerekebilir. İşin güzel kısmı buradan farmlamayı amaçladığınız legendary malzemeleri sadece haftada bir kere belli sayıda elde edebileceksiniz. Umuyoruz burada Blizzard değişiklik yapmaz, böylece sıradan oyuncular da yeni içeriğin tadını çıkarabilirler.

Kule kule diyoruz da, her kulenin bir de anahtarı vardır malum. Tıpkı BFA’da Horrific Vision’lara girebilmek için Vessel of Horrific Visions kullanmamız gibi. Açıkçası Horrific Vision’lar eğlenceli ve haftada bir kere de olsa beş veya dört maske ile yaptıktan sonra güzel eşyalar elde edebiliyorsunuz. Tabii tamamen şans, orası ayrı ancak pet veya farklı hediyeler de var. Sorun Horrific Vision’lar değil de saatlerce “günlük görev”lerde (dailies) zaman harcamak ve essence toplamak. Ciddi anlamda BFA’nın en büyük sıkıntısı bu. Kolay olması gereken günlük görevler, “zorlama”. Çünkü Horrific Vision girmek için essence toplamanız gerekiyor ve bu essence ile Vessel of Horrific Visions alıyorsunuz. Başlarda korkunç eziyetti orası ayrı, son zamanlarda essence toplamak kolaylaştı. Tek isteğim, umarım aynı zincirleme görevlerle bizi uğraştırmazlar ve farklı bir sistem getirirler.