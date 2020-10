World of Warcraft: Shadowlands ertelendi!

World of Warcraft dünyası Shadowlands paketi ile dört yeni bölgeye kavuşacaktı. Bu bölgeler Revendreth, Ardenweald, Maldraxxus ve Bastion olarak sıralanıyordu. World of Warcraft: Shadowlands paketi resmi açıklamalara göre ise 27 Ekim'de sevenleriyle buluşacaktı. Fakat ekim ayına girmemiz ile birlikte World of Warcraft cephesinden kötü haber geldi.

WORLD OF WARCRAFT: SHADOWLANDS ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

Shadowlands paketi için WoW resmi Twitter hesabı oyunun yapımcısı John Hight tarafından imzalanan bir açıklama yayınladı. Açıklama ile birlikte World of Warcraft: Shadowlands'in çıkış tarihinin ertelendiği paylaşıldı. Buna göre paket, planlandığı gibi 27 Ekim'de raflardaki yerini alamayacak, yıl sonunda çıkışını yapacak. John Hight yaptığı açıklamada beta sürecinde olan oyundan gelen geri dönüşlerini dikkate aldıklarını belirterek, ''Oyunu dengelemek ve düzeltmeler yapmak için biraz daha zamana ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı.'' dedi ve eklenti paketini ertelediklerini duyurdu.

WORLD OF WARCRAFT: SHADOWLANDS NE ZAMAN ÇIKACAK?

World of Warcraft: Shadowlands çıkış tarihi için ise kesin bir tarih yok. Fakat duyuruda Shadowlands için 13 Ekim'de bir ön yama çıkacağı müjdesi bulunuyor. Bu yamada bir dizi yeni karakter özelleştirme seçeneği ve daha fazlası sunulacak.