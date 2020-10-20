WPS nedir? WPS ile bağlanma nasıl yapılır? WPS nasıl kapatılır?

Modern dünyanın en sık ihtiyaç duyulan teknolojilerinden biri de hiç kuşkusuz internettir. İş ya da gündelik hayat olmak üzere pek çok alanda kullanılan internet, hayatımızın her alanında kendisine yer buluyor. Sadece telefon ya da bilgisayar üzerinden internet ağına bağlanıyorsanız WPS ismi verilen bağlantı türünü hiç fark etmemiş olabilirsiniz. Ancak kullandığınız router ya da modem kutusunu incelerseniz üzerinde WPS yazan bir buton olduğunu kolayca görebilirsiniz. WPS NEDİR? WPS, Wi-Fi Protected Setup şeklinde kısaltılabilecek bir kablosuz bağlantı türüdür. Akıllı telefon, tablet ya da dizüstü bilgisayarlar gibi modeminize kablosuz bir biçimde bağlanan cihazlar Wi-Fi bağlantısını kullanır. Ancak WPS bağlantısı, bu cihazların kullandığı bağlantıdan farklı bir koruma yöntemine sahiptir. Dolayısıyla WPS bağlantı, normalde şifreyle bağlandığınız bir modeme, modem şifresini girmeden erişebilmenize imkan verir. Bu doğrultuda WPS ile bağlanma iki şekilde gerçekleşir. Bunlardan ilki WPS pin ile ağa bağlanma yöntemidir. Bu yöntemde modem şifresinden hariç 6 ya da 8 haneli bir pin şifresi girilir. Diğeri ise WPS butonuna basarak şifre ya da pin girmeden bağlanma yöntemidir. Modem üzerindeki WPS butonuna basıldıktan sonra belli bir süre bütün cihazların herhangi bir şifre engeline takılmadan ağa bağlanmasına izin verir.

Özellikle WPS butonu üzerinden internet ağına bağlanmak herhangi bir şifre ya da pin gerektirmediği için bunun süreci son derece hızlandıran ve pratikleştiren bir avantaj olduğu söylenebilir.

WPS ile Bağlanma Nasıl Yapılır? WPS modu aktif edilmiş bir modemde normalde kullanılan kablosuz ağ şifresine gerek yoktur. Bunun yerine WPS modu kullanıcılara, ağa farklı şekillerde bağlanma imkanları sunar. WPS Butonunu Kullanarak Ağa Bağlanma Neredeyse bütün modemler üzerinde bir WPS butonu mevcuttur. WPS butonu, cihazlarınızın internet ağınıza herhangi bir şifre girmeden erişim sağlayabilmesine olanak tanır. Modem üzerinde bulunan WPS düğmesine bastığınızda modemdeki WPS ışığı yanıp sönmeye başlar. Kimi modem modellerinde bir kere basmak yeterliyken kimi modemlerde ise birkaç saniye basılı tutmak gerekebilir. WPS ışığı yanıp sönmeye başladıktan sonra cihazınızdan kablosuz ağınızın ismini seçerek kolayca ağa bağlanmasını sağlayabilirsiniz. WPS Pin ile Ağa Bağlanma WPS pin ile ağa bağlanma yönteminde, kablosuz ağa erişim sağlamak için ağ şifresinden ayrı bir pin kullanılır. Bu pin modem arayüzü üzerinden belirlenir. Tarayıcınızdan modem arayüzüne erişim sağlayarak modeminiz için 6 ya da 8 haneli bir pin belirleyebilirsiniz. Daha sonra ağa bağlamak istediğiniz cihazın bağlantı ayarlarından WPS ile bağlanma seçeneğini tıklamanız yeterlidir. Cihazınız bu işlemden sonra sizden ağ güvenlik anahtarını girmenizi ya da modem üzerinde bulunan butona basmanızı ister. 6 ya da 8 haneli WPS pinini tuşlayarak cihazınızın kablosuz ağa WPS bağlantısı üzerinden erişimini sağlayabilirsiniz.

WPS ile Yazıcıya Bağlanma WPS ile yazıcıya bağlanma, yazıcının modeline ya da özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Eğer yazıcınızda rakam tuşlama yapabilme imkanınız varsa WPS pin ile ağa bağlanmanız mümkündür. Ancak yazıcı üzerinde rakam tuşlama yapabileceğiniz bir alan bulunmuyorsa modem üzerinde bulunan WPS butonunu kullanmanız gerekir. Yazıcınızda kablosuz bağlantı seçeneğini aktif hale getirdikten sonra, genellikle modeminize bağlı olan ana cihazınızın ekranında, yazıcınız üzerinden WPS pinini tuşlamanız gerektiğine dair bir yönerge belirir. Yazıcınız üzerinden WPS pinini tuşlayarak cihazın modemle bağlantısını gerçekleştirebilirsiniz. Yazıcınızda numara tuşlayabileceğiniz bir alan bulunmuyorsa modem üzerindeki WPS butonunu kullanarak bağlanabilirsiniz. Pek çok modem WPS butonuna tıkladıktan sonra herhangi bir cihazın ağa bağlanması için 60 ya da 90 saniyelik bir süre verir. Bu sırada yazıcınızın kablosuz bağlantı özelliğini aktif hale getirerek WPS ile ağa bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Farklı yazıcı modelleri, Wi-Fi butonuna basılı tutma, iki ya da üç kez peş peşe basma gibi çeşitli tuşlama yöntemleri isteyebilir. Bu nedenle yazıcınızın kullanım kılavuzunda belirtilen yönergelere göz atmanız da faydalı olabilir.