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WSJ: Türkiye ile gerilim yaşayan ABD, Yunanistan'daki üsleri daha etkin kullanmak istiyor

12.09.2018 16:01 | Son Güncelleme

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD ordusu, Yunanistan ordusu ile ülkedeki hava ve deniz üslerini daha fazla kullanmayı da içeren görüşmelerde bulunuyor.

WSJ: Türkiye ile gerilim yaşayan ABD, Yunanistan'daki üsleri daha etkin kullanmak istiyor

Ancak iki ülke arasında artması muhtemel askeri işbirliğinin Türkiye pahasına olmayacağı belirtiliyor.

ABD Genelkurmay Başkanı Joe Dunford, geçen hafta ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Suriye ve Kuzey Afrika'daki operasyonlara coğrafi yakınlığına dikkat çekerek, "Ülkede çok öneml fırsatların olduğunu" söyledi.

Amerikalı yetkililere göre, ABD ve Yunanistan ikili ilişkilerinin zirvesinde ve NATO müttefikleri Türkiye ile ilgili endişeler yaşıyorlar.

Coğrafi olarak ise, Yunanistan yıl boyunca uçuş eğitimi yapılabilmesi için ideal hava şartlarına sahip.

WSJ haberinde, ABD'nin Yunanistan'daki üslerini kullanımı genişletmeye çoktan başladığını kaydetti. Yunanistan'ın Larissa Hava Üssü'nde silah taşımayan insansız hava aracı MQ-9 Reaper'ların bahar aylarında kullanıma başlandığı belirtiliyor.

Yetkililer ise, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti tarafından yürütülen görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve kalıcı olarak asker ya da ekipman konuşlanmasının önerilmediğini söyledi.

Yunanistan'daki askeri üslerin kullanımının artırılmasının Türkiye'deki İncirlik Üssü'ndeki operasyonların yerine geçme amacı taşımadığı da kaydediliyor.

General Dunford, "Yunanistan ile ikili ilişkilerimiz hiçbir şekilde Türkiye pahasına değil" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Wall Street Journal ABD Yunanistan Joe dunford

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