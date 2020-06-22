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WWDC 2020'den: iPadOS 14 tanıtıldı! İşte iPadOS 14 ile iPad'lere gelecek yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2020 21:48 | Son Güncelleme

iPadOS 14 Apple WWDC 2020 etkinliğinde resmen tanıtıldı. iPadOS 14, iOS 14 gibi birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Peki iPadOS 14 özellikleri neler? Gelin yakından bakalım.

WWDC 2020'den: iPadOS 14 tanıtıldı! İşte iPadOS 14 ile iPad'lere gelecek yenilikler

Apple WWDC 2020 etkinliğinde iOS 14'ü tanıttı daha sonra ise hızlıca iPad tarafına geçti. iPad'lerden kısaca bahseden Apple, iPadOS 14'ü de görücüye çıkarttı. Siz de iPadOS 14'ün özelliklerini merak ediyorsanız hemen yeni sistemin getirdiği yeniliklere geçiş yapalım.

İŞTE İPADOS 14'ÜN ÖZELLİKLERİ

1) Widget desteği: iPadOS 14, iOS 14'teki Widget desteğine sahip. Böylece iPadOS 14'te de ana ekranda çeşitli uygulamaların widget'ları kullanılabilecek. Widget'lar dışında iPadOS 14'te fotoğraflar arası geçiş de iyileştiriliyor ve geçişler hızlandırılıyor.

iPadOs 14-1

Apple Pencil, iPad arasındaki uyum iPadOS ile birlikte daha da artırılıyor. Apple'ın notlar uygulamasına kalem ile yazılan bir yazı, çok kolay bir şekilde kopyalanabiliyor.Apple'ın dediğine göre notlara yazı yazma deneyimi de artırılmış durumda. Ayrıca Safari tarayıcısı da el yazısıyla yapılan aramaları kolaylıkla anlayabilecek ve başarılı aramalar yapabilecek.

2) Apple Pencil: iPad yazılımı geliştirilir de, Apple Pencil geliştirilmez mi? Apple Pencil bundan böyle daha akıllı. Apple Pencil iPadOS 14 ile birlikte el yazısı metnini seçmenize ve renk değiştirmek için çeşitli kolaylıklara imkan tanıyor. iPadOS 14 Apple Pencil ile yapılan çizimleri otomatik olarak düzeltebiliyor.

iPadOS 14

3) Bildirimler: iPhone ve iPad sahibiyseniz iPadOS 14 sizin için daha iyi özellikler sunacak. iPadOS 14 ile birlikte telefonunuza gelen bildirimler, iPad'inizde görüntülenebilecek. Böylece iPad'de ekosistemdeki yerini daha da artırmış olacak. Bu noktada telefon arama bildirimlerinin de değiştiği görülüyor.

iPadOS telefon bildirimi

iPadOS 14, iOS 14 ile Eylül ayında tanıtılacak. iPadOS 15 Beta sürümü ise bu akşam yayınlanacak.

İPADOS 14 GÜNCELLEMESİ ALACAK İPAD MODELLERİ

  • iPad Pro 12.9 (2018)
  • iPad Pro 12.9 (2017)
  • iPad Pro 12.9 (2015)
  • iPad Pro 11 (2018)
  • iPad Pro 10.5 (2017)
  • iPad Pro 9.7 (2016)
  • iPad Air (2019)
  • iPad Air 2
  • iPad (2018)
  • iPad (2017)
  • iPad Mini (2019)
  • iPad Mini 4
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