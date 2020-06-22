WWDC 2020'den: iPadOS 14 tanıtıldı! İşte iPadOS 14 ile iPad'lere gelecek yenilikler

Apple WWDC 2020 etkinliğinde iOS 14'ü tanıttı daha sonra ise hızlıca iPad tarafına geçti. iPad'lerden kısaca bahseden Apple, iPadOS 14'ü de görücüye çıkarttı. Siz de iPadOS 14'ün özelliklerini merak ediyorsanız hemen yeni sistemin getirdiği yeniliklere geçiş yapalım.

İŞTE İPADOS 14'ÜN ÖZELLİKLERİ

1) Widget desteği: iPadOS 14, iOS 14'teki Widget desteğine sahip. Böylece iPadOS 14'te de ana ekranda çeşitli uygulamaların widget'ları kullanılabilecek. Widget'lar dışında iPadOS 14'te fotoğraflar arası geçiş de iyileştiriliyor ve geçişler hızlandırılıyor.

Apple Pencil, iPad arasındaki uyum iPadOS ile birlikte daha da artırılıyor. Apple'ın notlar uygulamasına kalem ile yazılan bir yazı, çok kolay bir şekilde kopyalanabiliyor.Apple'ın dediğine göre notlara yazı yazma deneyimi de artırılmış durumda. Ayrıca Safari tarayıcısı da el yazısıyla yapılan aramaları kolaylıkla anlayabilecek ve başarılı aramalar yapabilecek.

2) Apple Pencil: iPad yazılımı geliştirilir de, Apple Pencil geliştirilmez mi? Apple Pencil bundan böyle daha akıllı. Apple Pencil iPadOS 14 ile birlikte el yazısı metnini seçmenize ve renk değiştirmek için çeşitli kolaylıklara imkan tanıyor. iPadOS 14 Apple Pencil ile yapılan çizimleri otomatik olarak düzeltebiliyor.