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WWDC23'ün tarihini duyurmuştu! Şimdi de merakla beklenen o ürünü hakkında çok konuşulacak iddia...

31.03.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı’nı (WWDC) 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında online formatta gerçekleştireceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Şimdi de Apple'ın merakla beklenen, aylardır sızıntıları yapılan ve WWDC'de tanıtılacağı düşünülen o ürünü hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İddianın kaynağı ise daha önce yaptığı tahminlerle öne çıkan ünlü analist Ming-Chi Kuo.

WWDC23'ün tarihini duyurmuştu! Şimdi de merakla beklenen o ürünü hakkında çok konuşulacak iddia...

O ürün ise Apple'ın karma gerçeklik başlığından başkası değil. Macrumors'un haberine göre, Apple analisti Ming-Chi Kuo yaptığı açıklamada, Apple'ın karma gerçeklik başlığının seri üretimini yine ertelediğini ve cihazın bu yılki Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) görünmeyebileceğini iddia etti.

İŞTE KUO'NUN DİKKAT ÇEKEN İDDİALARI!

Kuo attığı bir tweet'te Apple'ın başlığın bir "iPhone etkisi" yaratıp yaratamayacağı konusunda çok iyimser olmadığını öne sürdü.

Kuo'nun iddialarına göre sonuç olarak şirket, cihazın seri üretim programını 2023'ün üçüncü çeyreğinin ortasından, sonuna ertelemeyi seçti.

Kuo iddia ettiği bu gecikmenin yeni cihazın, piyasanın büyük ölçüde beklediği gibi, WWDC 2023'te ortaya çıkıp çıkmayacağı konusunda belirsizlik yarattığını düşünüyor.

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İddiaya göre, gecikme aynı zamanda başlığın 2023 yılı için sevkiyat tahminlerinin daha önce düşünülenden daha da düşük olacağı ve sadece 200.000 ila 300.000 birime düşeceği anlamına geliyor. Daha önce, bu yıl yaklaşık yarım milyon ünitenin sevk edilmesi bekleniyordu.

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Apple'ın cihazla ilgili endişelerinin nedeninin; ekonomik gerileme, donanım özelliklerinden verilen tavizler, cihazın ağırlığı, başlığın ekosisteminin ve uygulamalarının hazırlık durumu ve yüksek satış fiyatından kaynaklanan zayıf pazar geri bildirimi beklentisi olduğu iddia ediliyor.

Kuo, başlığın 3.000-4.000 dolar ya da daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağına inanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı

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