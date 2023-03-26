HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'ın patronu Tim Cook'tan Çin'e ziyaret! İşte nedeni

Apple'ın patronu Tim Cook'tan Çin'e ziyaret! İşte nedeni

26.03.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, "Çin'in Davos'u" olarak adlandırılan Çin Kalkınma Forumu'na (CDF) katılmak üzere Pekin'e gitti. Cook, dün, forumun ilk gününde katıldığı oturumda, 2023 yılının, Apple'ın Çin'de faaliyete başlamasının 30. yıl dönümü olduğunu belirterek, şirketin yıllar içerisinde ülke ile "sembiotik (ortak yaşam) ilişki" kurarak birlikte büyüdüğünü vurguladı.

Apple'ın patronu Tim Cook'tan Çin'e ziyaret! İşte nedeni

ABD'nin Çin'e teknoloji alanında getirdiği yaptırımlar ve tedarik zincirlerindeki kesintilere ilgili sorunlara değinmekten kaçınan Cook, eğitimde kentler ile kırsal bölgeler arasındaki açığın kapatılması için teknolojiden yararlanılmasının önemine dikkati çekti.

Cook, Apple'ın Çin'in kırsal eğitim programına yılda 100 milyon yuan (14,5 milyon dolar) destek sağlayacağını belirtti.

APPLE STORE'U ZİYARET ETTİ

Forum öncesinde 24 Mart günü Apple'ın Çin'de açılan ilk satış mağazası olan, Pekin'in Sanlitun semtindeki Apple Store'u ziyaret eden Cook, burada mağaza çalışanları ve müşterilerle fotoğraf çektirdi.

16382991-728xauto

Cook, 25-27 Mart tarihlerinde devam edecek forumda Başbakan Li Çiang ve üst düzey Çinli yetkililerin yanı sıra iş çevreleriyle temaslarda bulunacak.

Foruma Cook dışında ABD'den, yatırım şirketi Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, ilaç firması Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla ve tüketici ürünleri şirketi Procter & Gamble'ın CEO'su Jon Moeller katılıyor.

Sürpriz kararla yaklaşık yüzde 40'lık maaş kesintisi! Sürpriz kararla yaklaşık yüzde 40'lık maaş kesintisi!
Tasarımcılar 'hazır değil' dedi, Apple CEO'su ise... Tasarımcılar 'hazır değil' dedi, Apple CEO'su ise...

ABD ile Çin arasındaki son dönemde artan gerilimlere rağmen Apple, Çin'de akıllı telefon satışlarında yüzde 22 ile en büyük paya sahip bulunuyor. Şirket, akıllı telefonlarının önemli bölümünü taşeron şirketler aracılığıyla Çin'de üretiyor.

Apple'ın ve anlaşmalı üreticilerinin, Çin'e ilişkin jeopolitik risk algısının artması ve Kovid-19 salgını döneminde uygulanan karantina tedbirlerinin fabrika üretimini ve tedarik zincirlerini aksatması nedeniyle son dönemde üretimi Vietnam ve Hindistan gibi çevre ülkelere kaydırmak üzere girişimlerde bulunduğu gözleniyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seoart, yetenek avına çıktı!Seoart, yetenek avına çıktı!
EGM açıkladı, acı gerçek ortaya çıktı: 'Mezarlarını bildiğimiz ancak...'EGM açıkladı, acı gerçek ortaya çıktı: 'Mezarlarını bildiğimiz ancak...'
Marmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklamasıMarmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Çin Apple Tim Cook

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! Son haline yorum yağdı!

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! Son haline yorum yağdı!

Maçın hakemine büyük tepki!

Maçın hakemine büyük tepki!

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 'Başlıyor' deyip duyurdular

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 'Başlıyor' deyip duyurdular

Suriye'de ABD-İran gerilimi tırmanıyor!

Suriye'de ABD-İran gerilimi tırmanıyor!

"Hala kendine gelemeyen arkadaşlarım var" diyerek anlattı!

"Hala kendine gelemeyen arkadaşlarım var" diyerek anlattı!

Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı oldu!

Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı oldu!

İlginizi Çekebilir

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.