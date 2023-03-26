Apple'ın patronu Tim Cook'tan Çin'e ziyaret! İşte nedeni

ABD'nin Çin'e teknoloji alanında getirdiği yaptırımlar ve tedarik zincirlerindeki kesintilere ilgili sorunlara değinmekten kaçınan Cook, eğitimde kentler ile kırsal bölgeler arasındaki açığın kapatılması için teknolojiden yararlanılmasının önemine dikkati çekti.

Cook, Apple'ın Çin'in kırsal eğitim programına yılda 100 milyon yuan (14,5 milyon dolar) destek sağlayacağını belirtti.

APPLE STORE'U ZİYARET ETTİ

Forum öncesinde 24 Mart günü Apple'ın Çin'de açılan ilk satış mağazası olan, Pekin'in Sanlitun semtindeki Apple Store'u ziyaret eden Cook, burada mağaza çalışanları ve müşterilerle fotoğraf çektirdi.

Cook, 25-27 Mart tarihlerinde devam edecek forumda Başbakan Li Çiang ve üst düzey Çinli yetkililerin yanı sıra iş çevreleriyle temaslarda bulunacak.

Foruma Cook dışında ABD'den, yatırım şirketi Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, ilaç firması Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla ve tüketici ürünleri şirketi Procter & Gamble'ın CEO'su Jon Moeller katılıyor.

ABD ile Çin arasındaki son dönemde artan gerilimlere rağmen Apple, Çin'de akıllı telefon satışlarında yüzde 22 ile en büyük paya sahip bulunuyor. Şirket, akıllı telefonlarının önemli bölümünü taşeron şirketler aracılığıyla Çin'de üretiyor.

Apple'ın ve anlaşmalı üreticilerinin, Çin'e ilişkin jeopolitik risk algısının artması ve Kovid-19 salgını döneminde uygulanan karantina tedbirlerinin fabrika üretimini ve tedarik zincirlerini aksatması nedeniyle son dönemde üretimi Vietnam ve Hindistan gibi çevre ülkelere kaydırmak üzere girişimlerde bulunduğu gözleniyor. (AA)

