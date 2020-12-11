X-Mode tarih oluyor

Apple ve Google, X-Mode Social izleme yazılımını entegre eden uygulamalar için düğmeye bastığını açıkladı. The Wall Street Journal tarafından bildirildiği üzere Apple, geliştiricilere, X-Mode’un izleyicilerini uygulamalarından kaldırmaları için iki haftaları olduğunu bildirdi.
Apple ve Google’ın kararı, araştırma raporlarının X-Mode’un verileri doğrudan uygulamalardan topladığını ve bunları ABD savunma müteahhitlerine ilettiğini ortaya çıkardıktan sonra geldi. X-Mode’un topladığı konum verileri karşılığında diğer firmalar bu SDK’yı kullanan firmalara para ödüyor. Yani bir nevi verilerimiz açık saçık satılıyor.
Apple, geliştiricilere X-Mode SDK’yı başvuru sahiplerinden kaldırmak için iki haftaları olduğunu veya uygulamaların App Store’dan tamamen kaldırılabileceğini bildirdi. Toady’nin raporuna göre, Apple tarafından yapılan bir inceleme, 30 geliştirici tarafından yapılan 100 uygulamanın X-Mode SDK’sını içerdiğini ortaya çıkardı.
Apple, veri kullanımı ve paylaşımı ile ilgili kurallarının olası ihlallerinden bahsetti ve geliştiricilere X-Mode’un SDK’sını kaldırmaları için iki hafta süre tanıdı. Apple, geliştiricilere, X-Mode’un hizmet şartlarını ihlal ederek toplanan kullanıcı verilerine dayalı olarak, kullanıcı profillerini gizlice oluşturduğunu söyledi.
Apple ve Google’ın, konum verilerinin devlet kurumlarına satışını araştıran Senatör Ron Wyden için çalışan araştırmacılara X-Mode SDK’yı yasaklama kararlarını açıkladıkları söyleniyor.
Senatör Ron Wyden, “Amerikalılar, konum bilgilerini ve diğer hassas verileri, hükümete de dahil olmak üzere satan uygulamalar hakkında haber görmekten bıktı. Apple ve Google, izleme şirketi olan X-Mode Social’ı uygulama mağazalarından attıkları için övgüyü hak ediyor. Ancak, Amerikalıların telefonlarından veri çeken diğer birçok veri aracısını kökten kaldırmak da dahil olmak üzere, Amerikalıların mahremiyetini korumak için daha yapılacak çok şey var.” ifadesini kullandı.
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