X-Mode tarih oluyor

Apple ve Google, X-Mode Social izleme yazılımını entegre eden uygulamalar için düğmeye bastığını açıkladı. The Wall Street Journal tarafından bildirildiği üzere Apple, geliştiricilere, X-Mode’un izleyicilerini uygulamalarından kaldırmaları için iki haftaları olduğunu bildirdi.

VERİ TOPLAYIP İLETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Apple ve Google’ın kararı, araştırma raporlarının X-Mode’un verileri doğrudan uygulamalardan topladığını ve bunları ABD savunma müteahhitlerine ilettiğini ortaya çıkardıktan sonra geldi. X-Mode’un topladığı konum verileri karşılığında diğer firmalar bu SDK’yı kullanan firmalara para ödüyor. Yani bir nevi verilerimiz açık saçık satılıyor.

Apple, geliştiricilere X-Mode SDK’yı başvuru sahiplerinden kaldırmak için iki haftaları olduğunu veya uygulamaların App Store’dan tamamen kaldırılabileceğini bildirdi. Toady’nin raporuna göre, Apple tarafından yapılan bir inceleme, 30 geliştirici tarafından yapılan 100 uygulamanın X-Mode SDK’sını içerdiğini ortaya çıkardı.

Apple, veri kullanımı ve paylaşımı ile ilgili kurallarının olası ihlallerinden bahsetti ve geliştiricilere X-Mode’un SDK’sını kaldırmaları için iki hafta süre tanıdı. Apple, geliştiricilere, X-Mode’un hizmet şartlarını ihlal ederek toplanan kullanıcı verilerine dayalı olarak, kullanıcı profillerini gizlice oluşturduğunu söyledi.