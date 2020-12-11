HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. X-Mode tarih oluyor

X-Mode tarih oluyor

11.12.2020 09:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
X-Mode tarih oluyor

Verileri toplayan ve bunu satan X-Mode SDK’sı için Apple ve Google düğmeye bastı. Bu SDK çok yakında geliştiricisinin elinde patlayacak.

Apple ve Google, X-Mode Social izleme yazılımını entegre eden uygulamalar için düğmeye bastığını açıkladı. The Wall Street Journal tarafından bildirildiği üzere Apple, geliştiricilere, X-Mode’un izleyicilerini uygulamalarından kaldırmaları için iki haftaları olduğunu bildirdi.

VERİ TOPLAYIP İLETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Apple ve Google’ın kararı, araştırma raporlarının X-Mode’un verileri doğrudan uygulamalardan topladığını ve bunları ABD savunma müteahhitlerine ilettiğini ortaya çıkardıktan sonra geldi. X-Mode’un topladığı konum verileri karşılığında diğer firmalar bu SDK’yı kullanan firmalara para ödüyor. Yani bir nevi verilerimiz açık saçık satılıyor.

Apple, geliştiricilere X-Mode SDK’yı başvuru sahiplerinden kaldırmak için iki haftaları olduğunu veya uygulamaların App Store’dan tamamen kaldırılabileceğini bildirdi. Toady’nin raporuna göre, Apple tarafından yapılan bir inceleme, 30 geliştirici tarafından yapılan 100 uygulamanın X-Mode SDK’sını içerdiğini ortaya çıkardı.

Apple açıkladı! App Store komisyonu düşüyorApple açıkladı! App Store komisyonu düşüyor

Apple, veri kullanımı ve paylaşımı ile ilgili kurallarının olası ihlallerinden bahsetti ve geliştiricilere X-Mode’un SDK’sını kaldırmaları için iki hafta süre tanıdı. Apple, geliştiricilere, X-Mode’un hizmet şartlarını ihlal ederek toplanan kullanıcı verilerine dayalı olarak, kullanıcı profillerini gizlice oluşturduğunu söyledi.

Apple ve Google’ın, konum verilerinin devlet kurumlarına satışını araştıran Senatör Ron Wyden için çalışan araştırmacılara X-Mode SDK’yı yasaklama kararlarını açıkladıkları söyleniyor.

Senatör Ron Wyden, “Amerikalılar, konum bilgilerini ve diğer hassas verileri, hükümete de dahil olmak üzere satan uygulamalar hakkında haber görmekten bıktı. Apple ve Google, izleme şirketi olan X-Mode Social’ı uygulama mağazalarından attıkları için övgüyü hak ediyor. Ancak, Amerikalıların telefonlarından veri çeken diğer birçok veri aracısını kökten kaldırmak da dahil olmak üzere, Amerikalıların mahremiyetini korumak için daha yapılacak çok şey var.” ifadesini kullandı.

Nintendo Switch ekran görüntülerini iPhone’a aktarma yöntemi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
Adım adım online ticaret sitesi kurulumuAdım adım online ticaret sitesi kurulumu
AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer aşısının kullanımını onayladı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer aşısının kullanımını onayladı

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Azerbaycan'a sadece kimlikle gidilebilecek

Azerbaycan'a sadece kimlikle gidilebilecek

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

TikTok Facebook savaşında galip belli oldu

TikTok Facebook savaşında galip belli oldu

Nokia Purebook ile bilgisayar segmentine giriş yapmak istiyor

Nokia Purebook ile bilgisayar segmentine giriş yapmak istiyor

Adım adım online ticaret sitesi kurulumu

Adım adım online ticaret sitesi kurulumu

Oyuncuların rüyasını süsleyecek telefon

Oyuncuların rüyasını süsleyecek telefon

Bu tasarımlar teknoloji dünyasını ikiye bölecek

Bu tasarımlar teknoloji dünyasını ikiye bölecek

Google Stadia YouTube desteği sayesinde popülerleşecek

Google Stadia YouTube desteği sayesinde popülerleşecek

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.