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  4. X'te paylaşıldı: İşte iPhone 15 modellerinde bulunan dikkat çekici o özellik!

X'te paylaşıldı: İşte iPhone 15 modellerinde bulunan dikkat çekici o özellik!

20.09.2023 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

X'te (eski adıyla Twitter) iPhone 15 modellerinin pil döngüsü sayısını gösterdiği paylaşıldı. X'te paylaşılan bilgilere göre, iPhone 15 kullanıcıları pillerinin döngü sayısını kontrol edebilecekler.

X'te paylaşıldı: İşte iPhone 15 modellerinde bulunan dikkat çekici o özellik!

Tech_Reve isimli bir X kullanıcısı tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre, iPhone 15 modellerinde sırasıyla Ayarlar > Genel > Hakkında bölümlerine giderek pil döngüsü bilgileri görülebiliyor.

tweet

PİL DÖNGÜSÜ SAYISININ YANI SIRA...

MacRumors'un haberine göre, sayfanın alt kısmına doğru yeni bir "Pil" bölümü bulunuyor. Pil döngüsü sayısının yanı sıra, üretim tarihi ve ilk kullanım tarihi de listeleniyor.

iphone 15

iPhone'un pil döngüsü sayısını kontrol etmek için kullanılan önceki yöntemler üçüncü taraf uygulamalar kullanmak veya analizleri kopyalayıp Notlar'a yapıştırıp "last_value_CycleCount" ifadesini aramak gibi karmaşık yöntemlerden oluşuyordu.

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