X'te paylaşıldı: İşte iPhone 15 modellerinde bulunan dikkat çekici o özellik!

Tech_Reve isimli bir X kullanıcısı tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre, iPhone 15 modellerinde sırasıyla Ayarlar > Genel > Hakkında bölümlerine giderek pil döngüsü bilgileri görülebiliyor.

PİL DÖNGÜSÜ SAYISININ YANI SIRA...

MacRumors'un haberine göre, sayfanın alt kısmına doğru yeni bir "Pil" bölümü bulunuyor. Pil döngüsü sayısının yanı sıra, üretim tarihi ve ilk kullanım tarihi de listeleniyor.

iPhone'un pil döngüsü sayısını kontrol etmek için kullanılan önceki yöntemler üçüncü taraf uygulamalar kullanmak veya analizleri kopyalayıp Notlar'a yapıştırıp "last_value_CycleCount" ifadesini aramak gibi karmaşık yöntemlerden oluşuyordu.

