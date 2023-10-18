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X (Twitter) "Not A Bot" adıyla duyurdu... Kullanıcılar şokta: Temel özellikleri kullanabilmek için yıllık 1 dolar!

18.10.2023 14:16 | Son Güncelleme:
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X (Twitter), temel özellikleri kullanmak için yıllık 1 dolar ücret alınacak "Not A Bot" isimli yeni bir abonelik modelini test edeceğini duyurdu. İlk olarak iki ülkedeki kullanıcılar için geçerli olacağı söylenen yeni sistemde, abone olmak istemeyen yeni kullanıcılar yalnızca gönderileri okuyabilecek, videoları izleyebilecek ve hesapları takip edebilecek.

X (Twitter) "Not A Bot" adıyla duyurdu... Kullanıcılar şokta: Temel özellikleri kullanabilmek için yıllık 1 dolar!

Reuters'ın haberine göre, iki ülkedeki yeni kullanıcılara yönelik "Not A Bot" isimli yeni abonelik modelinde kullanıcılar, platformun web sürümündeki gönderileri beğenmeleri, yeniden paylaşmaları veya diğer hesapların gönderilerini alıntılamaları ve yer imlerine eklemeleri için ücret ödeyecek.

Yeni abonelik modelinin getirilmesinin amacının bot ve spamla mücadele etmek olduğunu belirten X, ücretin döviz kuruna bağlı olarak ülkeden ülkeye değişeceğini de sözlerine ekledi.

İLK OLARAK İKİ ÜLKEDE

X, yeni yöntemin ilk olarak Yeni Zelanda ve Filipinler'deki kullanıcılar için geçerli olacağını söyledi.

Bu test kapsamında mevcut kullanıcılar etkilenmeyecek.

ABONE OLMAK İSTEMEYEN YENİ KULLANICILAR "SALT OKUNUR" BİR HESABA SAHİP OLACAK

Ancak abone olmak istemeyip yıllık 1 dolar ücret ödemek istemeyen yeni kullanıcılar, yalnızca gönderileri görüntüleyip okuyabilecek, videoları izleyebilecek ve hesapları takip edebilecek. Yani "salt okunur" bir hesaba sahip olacaklar.

"GÖNDERİ PAYLAŞABİLMELERİ VE DİĞER GÖNDERİLERLE ETKİLEŞİME GEÇEBİLMELERİ İÇİN KAYDOLMALARI GEREKECEK"

X'in destek hesabı, konuyla ilgili paylaşımında ise "Not A Bot" programının kar amacı gütmediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

*"Bugünden itibaren Yeni Zelanda ve Filipinler'de yeni bir programı (Not A Bot) test ediyoruz. Yeni, doğrulanmamış hesapların gönderi paylaşabilmeleri ve diğer gönderilerle etkileşime geçebilmeleri için yıllık 1 dolarlık aboneliğe kaydolmaları gerekecek. Bu test kapsamında mevcut kullanıcılar etkilenmeyecektir.


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