X (Twitter) "Not A Bot" adıyla duyurdu... Kullanıcılar şokta: Temel özellikleri kullanabilmek için yıllık 1 dolar!

Reuters'ın haberine göre, iki ülkedeki yeni kullanıcılara yönelik "Not A Bot" isimli yeni abonelik modelinde kullanıcılar, platformun web sürümündeki gönderileri beğenmeleri, yeniden paylaşmaları veya diğer hesapların gönderilerini alıntılamaları ve yer imlerine eklemeleri için ücret ödeyecek.

Yeni abonelik modelinin getirilmesinin amacının bot ve spamla mücadele etmek olduğunu belirten X, ücretin döviz kuruna bağlı olarak ülkeden ülkeye değişeceğini de sözlerine ekledi.

X, yeni yöntemin ilk olarak Yeni Zelanda ve Filipinler'deki kullanıcılar için geçerli olacağını söyledi.

Bu test kapsamında mevcut kullanıcılar etkilenmeyecek.

Ancak abone olmak istemeyip yıllık 1 dolar ücret ödemek istemeyen yeni kullanıcılar, yalnızca gönderileri görüntüleyip okuyabilecek, videoları izleyebilecek ve hesapları takip edebilecek. Yani "salt okunur" bir hesaba sahip olacaklar.

X'in destek hesabı, konuyla ilgili paylaşımında ise "Not A Bot" programının kar amacı gütmediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

*"Bugünden itibaren Yeni Zelanda ve Filipinler'de yeni bir programı (Not A Bot) test ediyoruz. Yeni, doğrulanmamış hesapların gönderi paylaşabilmeleri ve diğer gönderilerle etkileşime geçebilmeleri için yıllık 1 dolarlık aboneliğe kaydolmaları gerekecek. Bu test kapsamında mevcut kullanıcılar etkilenmeyecektir.

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.



This…