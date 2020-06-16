X10 ailesine yeni üyeler ekleyecek

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni telefonlarını tanıtmaya hız kesmeden devam ediyor. Honor markası altında uygun fiyatlı telefonları bizlerle buluşturan firma, geçtiğimiz aylarda Honor X10 ailesini tanıtmıştı. Bugün ise bu aileye Honor X10 Pro ve Honor X10 Max modellerinin ekleneceği ortaya çıktı.

ÖZELLİKLERİ NELER?

X10 Max modelinin ana modelinden daha büyük ekranlı olacak. Pro model ise muhtemelen kamera konusunda farkını ortaya koyacak. Her iki modelinde yine gücünü 5G destekli HUAWEI Kirin 820 yonga setinden beslenmesi bekleniyor. 6 GB RAM ile 8 GB RAM opsiyonları ile gelecek olan Pro ve Max modellerinin bu ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL FİYATI

Fiyat konusunda ise Huawei‘nin Pro modelde 400 dolar fiyat bandını aşmayacağını düşünüyoruz. Türkiye’de de satılma ihtimali çok yüksek olan bu modeller bakalım beklenen ilgiyi görecek mi?

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