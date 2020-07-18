HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xbox One S All Digital ve Xbox One X konsollarının üretimi durdu

Xbox One S All Digital ve Xbox One X konsollarının üretimi durdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.07.2020 13:59 | Son Güncelleme

Xbox One, Xbox One S, One S All Digital ve One X konsolları ile bir nesli 4 farklı konsol ile kapatan Microsoft, bugün ilginç bir karar aldığını açıkladı.

Xbox One S All Digital ve Xbox One X konsollarının üretimi durdu

Daha uygun fiyata satılması için Blu-Ray sürücüsü olmayan One S All Digital Edition ve One X konsollarının üretimi resmen durduruldu. Microsoft cephesi sadece One S üretmeye devam edecek. Ancak bunun ne zamana kadar devam edeceği ise henüz bilinmiyor.

Gerekçe olarak Xbox Series X‘e odaklandıklarını belirten Microsoft, dünyanın en güçlü konsolu diye pazarladığı One X’i 3 yıl sonra üretimini durdurması ile çok tepki çekecek gibi görünüyor.

4K çözünürlük için geliştirilen One X maalesef ki oyun geliştiricilerinin beceriksizliğinden dolayı istenilen seviyeye çıkamamıştı. Bu nesilin tartışmasız en iyi grafiklere sahip olan oyunu The Last of Us Part II‘yi gördükten sonra, grafik ve performans konusunda diğer tüm oyun geliştiricilerine neden beceriksiz dediğimizi anlayacaksınız.

Bu nesili Game Pass ile son anda toplayan Microsoft cephesi artık yeni nesile odaklanacak. Ancak Halo Infinite ve Game Pass oyunları mevcut nesile gelmeye devam edecek. Muhtemelen yeni oyun desteki maksimum 3 yıl sürer. 3 bile çok aslına 2 yıldan sonra bu nesile oyun bile çıkmayabilir. Ancak oyun dünyasının en iyi sistemi olan Game Pass, eski oyunları da bünyesine katarak daha uzun süreler mevcut nesile desteğini sunacaktır.

Twitter istemcilerine gün doğdu!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımlarıÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımları
Rus hackerlar koronavirüs aşısını doktorlardan önce bulabilir mi?Rus hackerlar koronavirüs aşısını doktorlardan önce bulabilir mi?
Özellikler basına sızdırıldı! Yeni Samsung Galaxy Note 20 Ultra şaşkınlık yarattı...Özellikler basına sızdırıldı! Yeni Samsung Galaxy Note 20 Ultra şaşkınlık yarattı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu!

Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu!

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

'Torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı

'Torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı

Survivor 2020 yarışmacısı MasterChef'e katıldı!

Survivor 2020 yarışmacısı MasterChef'e katıldı!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

İlginizi Çekebilir

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus hackerlar koronavirüs aşısını doktorlardan önce bulabilir mi?

Rus hackerlar koronavirüs aşısını doktorlardan önce bulabilir mi?

Honor uygun fiyatlı tabletlerini sonunda tanıttı

Honor uygun fiyatlı tabletlerini sonunda tanıttı

Amiral gemisi seviyesinde orta segment akıllı telefon

Amiral gemisi seviyesinde orta segment akıllı telefon

Bütçe dostu küçük canavar: Samsung Galaxy M01s

Bütçe dostu küçük canavar: Samsung Galaxy M01s

Lenovo Legion hoparlörü ile meydan okuyor

Lenovo Legion hoparlörü ile meydan okuyor

Spor odaklı akıllı bileklik: Xiaomi Mi Band 4C

Spor odaklı akıllı bileklik: Xiaomi Mi Band 4C

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.