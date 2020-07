Xbox One S All Digital ve Xbox One X konsollarının üretimi durdu

Daha uygun fiyata satılması için Blu-Ray sürücüsü olmayan One S All Digital Edition ve One X konsollarının üretimi resmen durduruldu. Microsoft cephesi sadece One S üretmeye devam edecek. Ancak bunun ne zamana kadar devam edeceği ise henüz bilinmiyor.

Gerekçe olarak Xbox Series X‘e odaklandıklarını belirten Microsoft, dünyanın en güçlü konsolu diye pazarladığı One X’i 3 yıl sonra üretimini durdurması ile çok tepki çekecek gibi görünüyor.

4K çözünürlük için geliştirilen One X maalesef ki oyun geliştiricilerinin beceriksizliğinden dolayı istenilen seviyeye çıkamamıştı. Bu nesilin tartışmasız en iyi grafiklere sahip olan oyunu The Last of Us Part II‘yi gördükten sonra, grafik ve performans konusunda diğer tüm oyun geliştiricilerine neden beceriksiz dediğimizi anlayacaksınız.

Bu nesili Game Pass ile son anda toplayan Microsoft cephesi artık yeni nesile odaklanacak. Ancak Halo Infinite ve Game Pass oyunları mevcut nesile gelmeye devam edecek. Muhtemelen yeni oyun desteki maksimum 3 yıl sürer. 3 bile çok aslına 2 yıldan sonra bu nesile oyun bile çıkmayabilir. Ancak oyun dünyasının en iyi sistemi olan Game Pass, eski oyunları da bünyesine katarak daha uzun süreler mevcut nesile desteğini sunacaktır.

