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Xbox sahiplerine fare ve klavye müjdesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2018 16:28 | Son Güncelleme

Microsoft yaptığı açıklama ile Xbox One oyun konsolu ailesine fare ve klavye desteği geleceğini duyurdu.

Xbox sahiplerine fare ve klavye müjdesi!

Oyun oynarken fare ve klavye kullanmak özellikle bilgisayar üzerinden oyun oynayanların için önemli bir artı. Konsol tarafına geldiğimizde ise kumanda kolları fare ve klavyenin yerini tam olarak alamıyor. Her ne kadar bazı kullanıcılar kol ile daha rahat olduklarını söylese de genele baktığımızda durum böyle değil. Bu konu adım atmak isteyen Microsoft, kendi geliştirdiği oyun konsolu Xbox ailesine resmi olarak fare ve klavye desteği vereceğini açıkladı.
Xbox sahiplerine fare ve klavye desteği müjdesi!

Aslında zaten Xbox konsoluna klavye ve fare takılabiliyordu. Bu iş için özel olarak geliştirilen bazı aksesuarlar yardımı ile gerçekleştirilen bu işlem resmi bir uygulama değildi. Ayrıca klavye ve fare bağlanabilse bile her oyun bu tarz bir destek sunmuyordu.

Microsoft'un duyurduğu yeni özellik sayesinde artık oyun konsoluna klavye ve fare bağlanıp oyun oynanabilecek. İlk etapta Microsoft'un kendi ürettiği klavye ve fareler bu desteği verecek. Ayrıca firma ünlü oyun donanımları üreticisi Razer ile işbirliğine giderek resmi olarak Xbox destekleyen aksesuarların üretilmesini de sağlayacak.

Öte yandan Razer işbirliğini Twitter hesabından aşağıdaki şekilde duyurdu:

????WAITING FOR SOMETHING EPIC?
Be sure to tune in to the November edition of #InsideXbox to find out what's on the horizon.
#Xbox #Razer ⌨️???? pic.twitter.com/D1ZiuMWl4R
— R Λ Z Ξ R (@Razer) 25 Eylül 2018

Xbox'a fare ve klavye desteği Kasım ayında geliyor

Yeni özellik ilk olarak Xbox Insider programına dahil olan kullanıcılar tarafından Kasım güncellemesi ile beraber denenmeye başlanacak. Verilecek desteğin oyunlara gelecek küçük bir güncelleme ile sağlanacağı da açıklandı. Yani daha önce duyurulmuş ve halen oynanan oyunlar da bu desteği sunacağı gibi gelecekte çıkacak oyunlarda da bu destek bulunacak.

Xbox'ta klavye ve fare destekleyen ilk oyun Warframe oldu

Öte yandan duyuru ile beraber konsolda fare ve klavye desteği sunan ilk oyunun Warframe olacağı da açıklandı. Küçük bir güncelleme ile gelecek desteğin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.

Güzel bir gelişme olarak gördüğümüz Xbox ailesine resim olarak klavye ve fare desteği gelmesi konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
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