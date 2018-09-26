Xbox sahiplerine fare ve klavye müjdesi!

Oyun oynarken fare ve klavye kullanmak özellikle bilgisayar üzerinden oyun oynayanların için önemli bir artı. Konsol tarafına geldiğimizde ise kumanda kolları fare ve klavyenin yerini tam olarak alamıyor. Her ne kadar bazı kullanıcılar kol ile daha rahat olduklarını söylese de genele baktığımızda durum böyle değil. Bu konu adım atmak isteyen Microsoft, kendi geliştirdiği oyun konsolu Xbox ailesine resmi olarak fare ve klavye desteği vereceğini açıkladı.

Xbox sahiplerine fare ve klavye desteği müjdesi!

Aslında zaten Xbox konsoluna klavye ve fare takılabiliyordu. Bu iş için özel olarak geliştirilen bazı aksesuarlar yardımı ile gerçekleştirilen bu işlem resmi bir uygulama değildi. Ayrıca klavye ve fare bağlanabilse bile her oyun bu tarz bir destek sunmuyordu.

Microsoft'un duyurduğu yeni özellik sayesinde artık oyun konsoluna klavye ve fare bağlanıp oyun oynanabilecek. İlk etapta Microsoft'un kendi ürettiği klavye ve fareler bu desteği verecek. Ayrıca firma ünlü oyun donanımları üreticisi Razer ile işbirliğine giderek resmi olarak Xbox destekleyen aksesuarların üretilmesini de sağlayacak.