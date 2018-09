Xbox sahiplerine fare ve klavye müjdesi!

Öte yandan Razer işbirliğini Twitter hesabından aşağıdaki şekilde duyurdu:

????WAITING FOR SOMETHING EPIC? Be sure to tune in to the November edition of #InsideXbox to find out what's on the horizon. #Xbox #Razer ⌨️???? pic.twitter.com/D1ZiuMWl4R — R Λ Z Ξ R (@Razer) 25 Eylül 2018

Xbox'a fare ve klavye desteği Kasım ayında geliyor

Yeni özellik ilk olarak Xbox Insider programına dahil olan kullanıcılar tarafından Kasım güncellemesi ile beraber denenmeye başlanacak. Verilecek desteğin oyunlara gelecek küçük bir güncelleme ile sağlanacağı da açıklandı. Yani daha önce duyurulmuş ve halen oynanan oyunlar da bu desteği sunacağı gibi gelecekte çıkacak oyunlarda da bu destek bulunacak.

Xbox'ta klavye ve fare destekleyen ilk oyun Warframe oldu

Öte yandan duyuru ile beraber konsolda fare ve klavye desteği sunan ilk oyunun Warframe olacağı da açıklandı. Küçük bir güncelleme ile gelecek desteğin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.

Güzel bir gelişme olarak gördüğümüz Xbox ailesine resim olarak klavye ve fare desteği gelmesi konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku