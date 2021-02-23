Xbox Series X ve S Türkiye fiyatı düştü

Geçtiğimiz yıl getirilen ek gümrük vergisi yeni yıl ile birlikte yüzde 20’ye düştü. Bu düşüş ile birlikte hem Series X, hem de Series S fiyatında önemli düşüşler meydana geldi.

Xbox cephesindeki iki yeni nesil konsolun fiyatında da düşüşler görüyoruz. Malum son dönemde dolar ve euro TL karşısında değer kaybetti. Hatta dolar şu sıralar 7 TL’nin altını gördü. Hal böyle olunca Xbox konsollarının ülkemizdeki fiyatı da düştü.

SATIŞ KANALLARINDA İNDİRİM YAŞANDI

Şu anda Series S fiyatı bazı online satış kanallarında 4000 TL’ye kadar düşmüş durumda. Bu konsolun ülkemizdeki ilk satış fiyatı 5000 TL dolaylarındaydı. Aynı şekilde Series X'in fiyatı da bazı satış kanallarında 7000 TL seviyesine kadar inmiş durumda.

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