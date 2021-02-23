HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xbox Series X ve S Türkiye fiyatı düştü

Xbox Series X ve S Türkiye fiyatı düştü

23.02.2021 10:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Xbox Series X ve S Türkiye fiyatı düştü

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan düşüş konsol fiyatlarına da yansıdı. Xbox Series X ve Series S fiyatları önemli ölçüde düştü. İşte konunun detayları.

Geçtiğimiz yıl getirilen ek gümrük vergisi yeni yıl ile birlikte yüzde 20’ye düştü. Bu düşüş ile birlikte hem Series X, hem de Series S fiyatında önemli düşüşler meydana geldi.

Xbox cephesindeki iki yeni nesil konsolun fiyatında da düşüşler görüyoruz. Malum son dönemde dolar ve euro TL karşısında değer kaybetti. Hatta dolar şu sıralar 7 TL’nin altını gördü. Hal böyle olunca Xbox konsollarının ülkemizdeki fiyatı da düştü.

SATIŞ KANALLARINDA İNDİRİM YAŞANDI

Şu anda Series S fiyatı bazı online satış kanallarında 4000 TL’ye kadar düşmüş durumda. Bu konsolun ülkemizdeki ilk satış fiyatı 5000 TL dolaylarındaydı. Aynı şekilde Series X'in fiyatı da bazı satış kanallarında 7000 TL seviyesine kadar inmiş durumda.

Geforce Now genel anlamda memnun etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Vivo S9 geliyor! Tanıtım tarihi belli olduVivo S9 geliyor! Tanıtım tarihi belli oldu
Sabah namazı nasıl kılınır?Sabah namazı nasıl kılınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Samsung Galaxy S20 FE 5G merak uyandırdı

Samsung Galaxy S20 FE 5G merak uyandırdı

Vivo S9 geliyor! Tanıtım tarihi belli oldu

Vivo S9 geliyor! Tanıtım tarihi belli oldu

Samsung’un AR gözlüğü ortaya çıktı

Samsung’un AR gözlüğü ortaya çıktı

Facebook sağlık bilgilerine mi erişiyor?

Facebook sağlık bilgilerine mi erişiyor?

Huawei FreeBuds 4i özellikleri ile neler sunuyor?

AirPods'a yeni rakip geldi! Fiyatı şaşırttı

Facebook, Avustralya yasağını kaldırmaya hazırlanıyor

Aldığı karar büyük tepki çekmişti! Facebook yasağı kaldırıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.