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Xiaomi 12’den kötü haber geldi

11.12.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önce pandemi sonra artan talepler derken dünya genelinde yarı iletken madde fiyatları adeta arşa yükseldi. Hal böyle olunca da, en önemli özelliği uygun fiyat politikası olan markalar bile fiyatlarında güncellemeye gitmek zorunda kaldı, tıpkı Xiaomi’de olduğu gibi.

Xiaomi 12’den kötü haber geldi

Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 1 ile satışa sunulması beklenen ve bu işlemci setiyle piyasada boy gösterecek ilk akıllı telefon modellerinden biri olması beklenen Xiaomi 12‘nin fiyatı da artan yarı iletken madde fiyatları nedeniyle güncellendi.

Daha önce amiral gemilerini akıllı telefon sektöründe psikolojik sınırlardan biri olarak kabul edilen 630 dolar bandının altında satışa sunan ve bu sayede fiyat/performans ürünü algısını koruyan Xiaomi, yeni akıllı telefon modelinde bu başarısını sürdüremeyecek gibi duruyor. Öyle ki gelen haberlere göre Çinli teknoloji devi yeni modelini 680 dolar seviyesinden satışa sunacak.

Üstelik 680 dolarlık bu etiket, en az 3 farklı modelle karşımıza çıkması beklenen Xiaomi 12’nin standart versiyonu için geçerli olacak. Bunun anlamı eğer 2K panele sahip modeli tercih etmek isterseniz o zaman ödemeniz gereken tutar 790 dolar civarına çıkacaktır.

Xiaomi’nin geçtiğimiz yılın amiral gemisi olan Xiaomi 11’i 629,90 dolara satışa sunduğu düşünüldüğünde, telefon piyasasında en azından %10’luk bir artışın kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu %10’luk fiyat farkı Avrupa için geçerli olup, ülkemizde bu fark çok daha yukarılara gidecektir.

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Xiaomi
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