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Xiaomi 12’den önce başka bir modelle tanışabiliriz

08.12.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelen raporlara göre, Xiaomi yakında Mi 11 LE adlı bir akıllı telefonu piyasaya sürebilir.

Xiaomi 12’den önce başka bir modelle tanışabiliriz

Evet, doğru okudunuz. İddialara göre bu cihaz ilk olarak Çin’de satışa sunulacak, daha sonra ise farklı bir isim ve birkaç değişikle Avrupa piyasasında satışa çıkabilir.

XIAOMI MI 11 LE GELİYOR

Kod adı Lisa olan ve model numarası 2107119DC olarak yansıyan telefon, daha önce piyasaya sürülen Xiaomi 11 Lite 5G NE’den başka bir şey olmayacağını ortaya koyuyor. Ancak bazı nedenlerden dolayı şirketin kendi ülkesinde yeni bir adla satılacak gibi görünüyor.

Hepsi bu kadar değil, Çin’den bir TikToker, bu akıllı telefonun 9 Aralık’ta piyasaya sürüleceğini açıklayan bir video yayınladı. Son olarak, Xiaomiui, cihazın büyük olasılıkla Android 11 tabanlı V12.5.6.0.RKOCNXM ile gönderileceğini söylüyor.

Telefonun MIUI kodunda Mi 11 LE olarak listelenmesine rağmen, Xiaomi 11 LE 5G olarak resmiyet kazanma şansı yüksek. Şu anda, LE’nin ne anlama geldiğinden emin değiliz. Muhtemelen, "Lite Edition" anlamına geliyor. Bilmeyenler için söyleyelim, Xiaomi 11 Lite 5G NE’deki NE ise "New Edition" anlamına geliyor.

Xiaomi 11 Lite 5G NE, Snapdragon 780G yerine Snapdragon 778G’ye sahip bir Mi 11 Lite 5G modeli olarak biliniyor. Henüz piyasaya sürülmemiş Mi 11 LE ise bu telefonun farklı bir versiyonu olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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