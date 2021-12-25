Xiaomi 12 fiyat etiketi netlik kazanmaya başladı

Bu telefon sahip olduğu özellikler zaten daha önce sızdırılmıştı. Qualcomm’un yeni nesil yonga setinden güç alacak olan telefonda 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunacak. Bu iki alan da kullanıcının isteğine göre yükseltilebilecek. Yani 12GB RAM ve 512GB depolamaya sahip bir model almak isterseniz bu da seçenekler arasında yer alacak.

4500 mAh’lık bir batarya ve 67W hızlı şarj desteğiyle gelecek olan telefonun fiyatı da nihayet netlik kazandı.

Çinli üretici öncelikli olarak kendi ülkesinde satışa sunacağı Xiaomi 12 modeli için 690 dolarlık bir etiket belirlemiş durumda. Bu etiketin aynı segmentteki telefonlara oranla hayli uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Bu arada dip not olarak şunu da belirtmemiz gerekiyor. Eğer 8GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip temel versiyonu seçerseniz o zaman 554 euro’luk bir ödeme yapmanız yeterli olacaktır.

Tabi ki Xiaomi’nin Avrupa’ya farklı bir fiyat politikası uyguladığını da unutmamak gerekiyor.

Apple Türkiye fiyatlarını düşürdü



