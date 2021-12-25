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Xiaomi 12 fiyat etiketi netlik kazanmaya başladı

25.12.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere Xiaomi artık akıllı telefon modellerinden “Mi” takısını çıkarmış durumda. Dolayısıyla yeni amiral gemisi modeli de Mi 12 olarak değil, Xiaomi 12 olarak raflardaki yerini alacak.

Xiaomi 12 fiyat etiketi netlik kazanmaya başladı

Bu telefon sahip olduğu özellikler zaten daha önce sızdırılmıştı. Qualcomm’un yeni nesil yonga setinden güç alacak olan telefonda 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunacak. Bu iki alan da kullanıcının isteğine göre yükseltilebilecek. Yani 12GB RAM ve 512GB depolamaya sahip bir model almak isterseniz bu da seçenekler arasında  yer alacak.

4500 mAh’lık bir batarya ve 67W hızlı şarj desteğiyle gelecek olan telefonun fiyatı da nihayet netlik kazandı.

Çinli üretici öncelikli olarak kendi ülkesinde satışa sunacağı Xiaomi 12 modeli için 690 dolarlık bir etiket belirlemiş durumda. Bu etiketin aynı segmentteki telefonlara oranla hayli uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Bu arada dip not olarak şunu da belirtmemiz gerekiyor. Eğer 8GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip temel versiyonu seçerseniz o zaman 554 euro’luk bir ödeme yapmanız yeterli olacaktır.

Tabi ki Xiaomi’nin Avrupa’ya farklı bir fiyat politikası uyguladığını da unutmamak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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