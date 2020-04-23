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  4. Xiaomi 5G'siz yapamıyor: Şimdi de Xiaomi Redmi Pad 5G geliyor!

Xiaomi 5G'siz yapamıyor: Şimdi de Xiaomi Redmi Pad 5G geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2020 16:04 | Son Güncelleme

Xiaomi 2 yılın ardından Redmi Pad 5G ile gündeme geldi. En son 2 yıl önce bir tablet tanıtan Xiaomi, görünüşe göre Redmi Pad 5G ile tekrar tablet sektörüne giriş yapacak.

Xiaomi 5G'siz yapamıyor: Şimdi de Xiaomi Redmi Pad 5G geliyor!

Xiaomi kullanıcılarda bıraktığı izlenim akıllı telefonlar ve aksesuarlar oluyor. Fakat Xiaomi bunların dışında yüzlerce çeşit ürün gamına sahip. Bu gözler Xiaomi'nin bulaşık makinesi ürettiğini dahi gördü. Ancak Xiaomi'nin bir süre göz önünde olduktan sonra unuttuğu bir sektör var; O da tablet sektörü. Apple'ın iPad ile liderliğini koruduğu bu sektöre Xiaomi, geçen iki yılın ardından tekrar merhaba demeye hazırlanıyor; Hem de 5G'li bir tablet ile.

XİAOMİ REDMİ PAD 5G İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Redmi Pad 5G tabletini üretmek için kollarını sıvamış durumda. Redmi Pad 5G adından da anlaşıldığı üzere 5G desteğine sahip olacak. Tablet 5G desteğini içerisinde bulunduracağı Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden alacak. Gelen bilgilere göre akıllı telefonlarda yeni yeni görmekte olduğumuz 90Hz ekran yenileme hızı Xiaomi Redmi Pad 5G'de de yer alacak. Bunun dışında cihazın kamerası da 48 MP çözünürlüğünde olacak.

redmi pad 5g özellikleri

REDMİ PAD 5G ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Redmi Pad 5G'nin tanıtım tarihi ise oldukça yakın. Zira yeni nesil tabletin 27 Nisan'da tanıtılması bekleniyor. Tablet için biçilen fiyat ise 285 dolar. Tabi bunların hepsi sadece birer sızıntı ve varsayım. Xiaomi 5G destekli ürünlerin bir tık daha pahalı olduğu günümüzde Xiaomi Redmi Pad 5G için daha yüksek bir ücret talep edebilir.

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