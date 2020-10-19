Xiaomi 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisini tanıttı!

Xiaomi kablosuz şarj desteği sunan markalardan biri. Xiaomi, kablosuz şarj teknolojisinde ise şu ana dek 50W hızlı şarj desteği sundu. Bu da yarım saatten biraz daha uzun bir sürede telefonun tamamen şarj olmasını mümkün kılan bir teknolojiydi. Fakat Xiaomi 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisi, yayınlanan tanıtım videosuna göre yarım saatin çok daha altına inebiliyor.

XİAOMİ 80W KABLOSUZ HIZLI ŞARJ İLE 8 DAKİKADA YÜZDE 50 ŞARJ

Xiaomi, YouTube kanalı üzerinden paylaştığı videoda yeni nesil hızlı şarj teknolojinin yeteneklerini gösterdi. Videoda bir Xiaomi telefonu ve bir kronometre yer aldı. 4.000 mAh pil kapasitesine sahip bir telefon, 80W hızlı şarj desteği sayesinde 8 dakika içerisinde yüzde 50 şarj oldu. 19 dakikada ise telefon yüzde 100'e ulaştı. Yani telefonun şarj olması 20 dakika bile sürmedi.

XİAOMİ 80W KABLOSUZ HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİ NE ZAMAN GELECEK?

80W hızlı şarj teknolojisi Xiaomi tarafından duyurulmuş olsa da ne zaman sunulacağı belli değil. Fakat Xiaomi Mi 11 serisinde böyle bir teknoloji ile karşılaşmamız muhtemel görünüyor. Diğer firmaların da Xiaomi benzeri bir teknoloji üzerinde çalıştığı da biliniyor.

