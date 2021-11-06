Xiaomi, Apple’ı geçerek dünyanın bir numaralı şirketi olmak istiyor

Bu şirketin özellikle online reklamlara daha çok önem vereceğini gösteriyor. Önümüzdeki 3 yıl içinde Çin’de de 30.000 perakende mağazasına ulaşmayı planlayan Xiaomi, kısa süre önce 10.000’inci mağazasını açtı. Mağaza sayısı olarak Xiaomi’nin hala geride kaldığı ve Çin’deki BBK Electronics yan kuruluşları OPPO ve vivo’nun gerisinde kaldığı biliniyor. Aynı şey küresel olarak da geçerli, bu nedenle çevrimdışı mağazalar için baskı oluşturuyor.

Xiaomi Başkan Yardımcısı ayrıca, yalnızca hedefe ulaşılması zor olduğunda “zorluğun değeri ve önemi” olabileceğini söyledi. Rekabetin, çevrimdışı mağazalar aracılığıyla, Xiaomi’nin zaten sunduğu bir ürünü çok daha yüksek fiyatlarla satmayı başardığını vurguladı. Bunun nedeni, çevrimdışı mağazaların, çevrimiçi ortamlarda eksik olan ikna gücüne sahip olması olarak açıkladı.

Xiaomi, şu anda akıllı telefon gönderileri konusunda Apple ile arayı kapatmış görünüyor. 2021’in 3. çeyreğinde Apple 48 milyon sevkiyatla ikinci sırada yer alırken, Xiaomi 44,4 milyon sevkiyatla takip etti. Şirket, 2020’nin üçüncü çeyreğinde Apple’ı kısaca geride bıraktı ancak bir kez daha ikinci sıraya geri döndü.

Ancak asıl zorluk , 69 milyon adetlik bir sevkiyatla diğerlerine göre önemli bir liderliği koruyan Samsung gibi görünüyor. Şirket, dünya genelinde satışlar açısından bir düşüş görmüş olabilir, ancak aynı zamanda ABD gibi pazarlarda da satış yapıyor – Xiaomi’nin hala sıfır varlığına sahip olduğu bir ülke.

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