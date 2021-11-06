HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi, Apple’ı geçerek dünyanın bir numaralı şirketi olmak istiyor

Xiaomi, Apple’ı geçerek dünyanın bir numaralı şirketi olmak istiyor

06.11.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Başkan Yardımcısı yaptığı açıklamada şu an satışlarının yüzde 70’inin online olarak yapıldığını bu yüzden hedeflerinin çevrimiçi-gerçek mağazalar ile kendilerini en iyi şekilde tanıtmak olduğunu söyledi.

Xiaomi, Apple’ı geçerek dünyanın bir numaralı şirketi olmak istiyor

Bu şirketin özellikle online reklamlara daha çok önem vereceğini gösteriyor. Önümüzdeki 3 yıl içinde Çin’de de 30.000 perakende mağazasına ulaşmayı planlayan Xiaomi, kısa süre önce 10.000’inci mağazasını açtı. Mağaza sayısı olarak Xiaomi’nin hala geride kaldığı ve Çin’deki BBK Electronics yan kuruluşları OPPO ve vivo’nun gerisinde kaldığı biliniyor. Aynı şey küresel olarak da geçerli, bu nedenle çevrimdışı mağazalar için baskı oluşturuyor.

Xiaomi Başkan Yardımcısı ayrıca, yalnızca hedefe ulaşılması zor olduğunda “zorluğun değeri ve önemi” olabileceğini söyledi. Rekabetin, çevrimdışı mağazalar aracılığıyla, Xiaomi’nin zaten sunduğu bir ürünü çok daha yüksek fiyatlarla satmayı başardığını vurguladı. Bunun nedeni, çevrimdışı mağazaların, çevrimiçi ortamlarda eksik olan ikna gücüne sahip olması olarak açıkladı.

x2-600x519

Xiaomi, şu anda akıllı telefon gönderileri konusunda Apple ile arayı kapatmış görünüyor. 2021’in 3. çeyreğinde Apple 48 milyon sevkiyatla ikinci sırada yer alırken, Xiaomi 44,4 milyon sevkiyatla takip etti. Şirket, 2020’nin üçüncü çeyreğinde Apple’ı kısaca geride bıraktı ancak bir kez daha ikinci sıraya geri döndü.

Ancak asıl zorluk , 69 milyon adetlik bir sevkiyatla diğerlerine göre önemli bir liderliği koruyan Samsung gibi görünüyor. Şirket, dünya genelinde satışlar açısından bir düşüş görmüş olabilir, ancak aynı zamanda ABD gibi pazarlarda da satış yapıyor – Xiaomi’nin hala sıfır varlığına sahip olduğu bir ülke.

Kripto dolandırıcıları, Google Ads kullanarak 500 bin dolar çaldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNEREvine gelen erkek arkadaşları, manzarayı görünce arkasına bakmadan kaçıyorEvine gelen erkek arkadaşları, manzarayı görünce arkasına bakmadan kaçıyor
Facebook, abonelikler için bir web formu başlatıyorFacebook, abonelikler için bir web formu başlatıyor
Anahtar Kelimeler:
Apple Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyinden olay sonrası açıklama

İYİ Partili Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyinden olay sonrası açıklama

Acı haber! Ünlü şarkıcı kazada hayatını kaybetti

Acı haber! Ünlü şarkıcı kazada hayatını kaybetti

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında ilginç olay

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında ilginç olay

Bakan Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım

Bakan Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Ordu Valiliğinin 'Miraç Akbulut' açıklamasına CHP'li vekilden sert tepki

Ordu Valiliğinin 'Miraç Akbulut' açıklamasına CHP'li vekilden sert tepki

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.