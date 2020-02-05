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Xiaomi, bu yıl kamera konusunda radikal adımlar atacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.02.2020 09:33 | Son Güncelleme

Xiaomi, önümüzdeki günlerde merakla beklenen yeni amiral gemisi modelleri Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerini tanıtacak. Mi 10 modelinde 6.4 inç büyüklüğünde 2080 x 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED panelli 120 Hz tazelemeli ekranın yer alması bekleniyor.

Xiaomi, bu yıl kamera konusunda radikal adımlar atacak

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefonda tam 16 GB RAM yer alacak. Bugün ise telefonun kamera özellikleri hakkında yeni bilgiler geldi. Telefonda daha önce de belirttiğimiz gibi dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Bu kameralar 108 Megapiksel + 20 Megapiksel süper geniş açılı + 5 Megapiksel telefoto + 12 Megapiksel portre olarak konumlandırılacak.

Telefonun ön kamerasının da 20 Megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor. Bu kameranın geniş açılı olacağını söyleyebiliriz.

Galaxy S10 ailesinden hatırladığımız gibi bu modelde de nokta çentik tasarım kullanılacak. 5G desteği ile gelecek olan Mi 10’un 599 dolar bandında olması bekleniyor. Türkiye’de de satışa sunulacak olan Mi 10’un tanıtımı için bugün bir üzücü haber bulunuyor.

Bildiğiniz gibi Çin şu sıralar korona virüsü ile boğuşuyor. Dünyayı da tehdit eden bu virüs salgınından dolayı telefonların canlı olarak tanıtılmayacağı YouTube üzerinden tanıtılacağı söyleniyor. Böyle bir ortamda MWC 20 etkinliğinin düzenlenmesi ne kadar doğru orası tartışılır. Yüzbinlerde insanın katılacağı bu fuarda korona virüsü için nasıl önlemlerin alınacağı ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi kamera Mi 10 Mi 10 Pro

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