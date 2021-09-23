Xiaomi Civi sonunda kendisini gösterdi, detayları gün yüzüne çıktı!

Xiaomi Civi, bir süredir konuşuluyor. Xiaomi'nin yeni akıllı telefon serisi olacak Civi, 27 Eylül'de ise resmen geliyor. Şirket resmi tanıtıma hazırlanırken ise sürpriz bir gelişme oldu ve bir sızıntı kaynağı Xiaomi Civi'nin fotoğraflarını yayınladı.

İŞTE XIAOMI CIVI İÇİN PAYLAŞILAN FOTOĞRAFLAR

Fotoğraflara baktığımızda, modern tasarıma sahip Xiaomi Civi serisi bir telefon ile karşılaşıyoruz. Fakat telefonun ekran altı kamera teknolojisine sahip olmadığı, bunun yerine bir delikli ekran kullandığı görülüyor. Sızıntı kaynağı ise telefon için "Xiaomi'nin 2021'deki en güzel telefonu" ifadesini kullanıyor.

Xiaomi CIVI，2021 Xiaomi's most beautiful mobile phone pic.twitter.com/uAjURmqUsa — Ice universe (@UniverseIce) September 23, 2021

İnce çerçeveli ve kavisli telefonun arka tarafında ise Vivo'nun modellerini anımsatan bir kamera adacığı yer alıyor. Görebildiğimiz kadarıyla burada üç farklı kamera bulunuyor.

CC'NİN YERİNİ ALACAK

Xiaomi Civi'nin ayrıntıları henüz paylaşılmış değil. Ancak şirketin CC serisini Civi serisiyle değiştireceği tahmin ediliyor. Cihazın Xiaomi 11 Lite NE 5G'nin üzerine geliştirildiği düşünülüyor.

Xiaomi Civi için paylaşılan fotoğrafların doğru olup olmadığını ve cihaz hakkında söylenenlerin asılsız olup olmadığını 27 Eylül'deki lansmanda öğreneceğiz.

