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Xiaomi'den Snapdragon 700 işlemcili yeni telefon geliyor

01.02.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Xiaomi'den Snapdragon 700 işlemcili yeni telefon geliyor

Xiaomi Mi 11'i tanıttıktan sonra akıllı telefon çalışmalarına devam ediyor gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre Çinli firma, henüz duyurulmamış Snapdragon 700 serisi bir işlemciden güç olan yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Xiaomi Mi 11'i çok yakın bir zamanda lanse etti. Mi 11'in lansmanı sonucu firmanın Mi 11 Lite ve Mi 11 Pro gibi farklı modeller daha üreteceğine yönelik söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Çinli şirket son olarak Mi 11'in global lansmanının tarihini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan paylaşıma göre Xiaomi Mi 11 global lansmanı 8 Şubat günü düzenlenecek. Fakat son gelen iddialara bakılırsa Xiaomi Mi 11 Pro'nun da tanıtılması beklenen bu lansmana hazırlanırken aynı anda başka bir telefonun hazırlığını da yapıyor.

XİAOMİ'DEN GİZEMLİ TELEFON

Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre, Xiaomi, duyurulmamış bir Snapdragon 700 serisi yonga setiyle gelen, yeni bir orta seviye akıllı telefon hazırlıyor. Paylaşılan bilgiler, telefonun OLED ekrana, 64 MP birincil kameraya ve 5x yakınlaştırmaya sahip olacağını gösteriyor. Sızıntı kaynağı ayrıca Qualcomm tarafından kullanılma ihtimali bulunan bir model numarası olan Snapdragon SM7350'den de bahsediyor. Bu, bize başka bir kaynağa göre Snapdragon 775 işlemcisini işaret ediyor.

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Redmi K40

Mİ 11 LİTE MI, REDMİ K40 MI?

Xiaomi'nin Snapdragon 775 işlemcisini Mi 11 Lite modelinde kullanma şansı var. Ancak önceki sızıntılar, telefonun Snapdragon 730 işlemcisi ile geleceğini gösteriyordu. Bu yüzden Mi 11 Lite ihtimali bir nevi elenmiş oluyor. Söz konusu telefonun Redmi K40 ailesinden bir telefon olması ise daha yüksek bir ihtimal. Bakalım henüz duyurulmayan Snapdragon 775 işlemcili gizemli Xiaomi cihazı hangi telefon çıkacak? Bekleyip göreceğiz.

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