Xiaomi'den Snapdragon 700 işlemcili yeni telefon geliyor

Xiaomi Mi 11'i çok yakın bir zamanda lanse etti. Mi 11'in lansmanı sonucu firmanın Mi 11 Lite ve Mi 11 Pro gibi farklı modeller daha üreteceğine yönelik söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Çinli şirket son olarak Mi 11'in global lansmanının tarihini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan paylaşıma göre Xiaomi Mi 11 global lansmanı 8 Şubat günü düzenlenecek. Fakat son gelen iddialara bakılırsa Xiaomi Mi 11 Pro'nun da tanıtılması beklenen bu lansmana hazırlanırken aynı anda başka bir telefonun hazırlığını da yapıyor.

XİAOMİ'DEN GİZEMLİ TELEFON

Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre, Xiaomi, duyurulmamış bir Snapdragon 700 serisi yonga setiyle gelen, yeni bir orta seviye akıllı telefon hazırlıyor. Paylaşılan bilgiler, telefonun OLED ekrana, 64 MP birincil kameraya ve 5x yakınlaştırmaya sahip olacağını gösteriyor. Sızıntı kaynağı ayrıca Qualcomm tarafından kullanılma ihtimali bulunan bir model numarası olan Snapdragon SM7350'den de bahsediyor. Bu, bize başka bir kaynağa göre Snapdragon 775 işlemcisini işaret ediyor.