Xiaomi’den tv kullanıcılarına akıllı çözüm

Daha önce piyasaya sürdüğü Xiaomi Tv Stick adaptörü sayesinde, standart televizyonların akıllı televizyonlara çevrilmesine yardımcı olan şirket, şimdilerde bu girişimini bir adım ileriye taşıyor.

Xiaomi tarafından tanıtılan ve Xiaomi TV Stick 4K ismiyle piyasaya sürülen yeni akıllı tv adaptörü, isminden de anlaşılacağı üzere bu defa desteklenen yayınları 4K kalitesinde sunabilmeyi hedefliyor. Dış görünümünde selefinden herhangi bir farkı bulunmayan bu cihazın asıl geliştirmesi ise içerisinde yapıldı.

Amlogic S905Y4 yonga setiyle güçlendirilen Xiaomi TV Stick 4K‘da, 4 adet Cortex-A35 ve Mali-G31 M2 çekirdek yer alıyor. Buradan da anlayacağımız üzere Çinli teknoloji şirketi bu defa, işin grafik boyutuna daha fazla yatırım yapmış. 2GB RAM ve 8GB dahili depolama alanına sahip cihaz, 4K çözünürlüğün yanı sıra Dolby Vision, Dolby Atmos ve DTS HD standartlarında HDR içerik izleme imkanı da sunuyor. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra oldukça ufak bir boyuta sahip olan cihaz, televizyona monte edildikten sonra kolayca gizlenebiliyor.

Bakalım Xiaomi, onlarca farklı sektörde binlerce farklı modelle verdiği bu savaş sayesinde en büyük hedefi olan Samsung’u geri bırakma hayaline ulaşabilecek mi?

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