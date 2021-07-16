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Xiaomi güncelleme stratejisinde değişiklikler yapacak

16.07.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor. Bu güncellemelerin Apple markası ile büyük oranda aynı olduğu görülüyor.

Xiaomi güncelleme stratejisinde değişiklikler yapacak

Dünyanın en büyük akıllı telefon markaları içerisinde yer alan Xiaomi kullanıcılara önemli bazı donanım ve yazılımlar sunuyor. Mesela kamera teknolojisinde diğer markaları yakalayabildiğini söyleyebiliriz. Bunları uygun fiyatlarla yapabilmesi ayrı bir değer katıyor.

Batarya ve şarj teknolojilerine bakıldığında 120 W şarj gibi projelerle kullanıcılarının karşısına geçiyor. Ancak bu markanın çok eleştirildiği bir konu var. Aslına bakacak olursak tüm Android cihazlar bu noktada eleştiri alıyor. Ne yazık ki güncellemeler Apple'ın iOS modelleri kadar iyi değil.

Xiaomi'nin akıllı telefonlarında güncelleme sıklığı yeterli düzeyde değil. Hem uygulamalar hem de oyunlar düzenli olarak güncelleme alabiliyor. Fakat bu markanın cihazları ne yazık ki yeterli seviyede görülmüyor. Açıkçası şirketin kendisi de durumun farkında.

XIAOMI'DEN GÜNCELLEME ADIMI

Apple ile aralarındaki güncelleme farkını gidermek isteyen Xiaomi yeni bir karar aldı. Şirket kendi cihazlarında bazı ek güvenlik güncellemelerine yer verecek. Ayrıca yeni çıkan Xiaomi akıllı telefonları en az 2 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.

Tüm bunlara ek olarak şirket kendi güvenlik güncellemeleri ile Google güncellemelerini ayrı tutacak. Yani Google güncelleme yayınladı diye Xiaomi güncelleme yayınlamama kararı almayacak. Böylece Xiaomi ve Apple arasındaki güncelleme farkı biraz daha azalacak.

Tamir edilip satılan telefonların sayısında büyük bir artış var

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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