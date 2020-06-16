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Xiaomi için büyük iddia: MIUI 12 özellikleri her telefonda aynı olmayacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.06.2020 15:05 | Son Güncelleme

Xiaomi MIUI 12 özellikleri ile birlikte birçok Xiaomi ve Redmi akıllı telefon kullanıcısını heyecanlandırmayı başladı. Ancak MIUI 12 hakkında gelen son iddialar bu heyecanı aniden söndürebilir. Zira MIUI 12 her telefonda aynı şekilde olmayabilir.

Xiaomi için büyük iddia: MIUI 12 özellikleri her telefonda aynı olmayacak!

MIUI 12 geçtiğimiz ay tanıtılmış, geçtiğimiz aylarda ise MIUI 12 Xiaomi tarafından beta olarak yayınlanmaya başlamıştı. MIUI 12 akıllı telefonlara getireceği yeniliklerle, özellikle de süper duvar kağıdı özelliği ile bir Xiaomi akıllı telefonu olmayanları bile heyecanlandırmıştı. Fakat Gizchina'nın paylaştığı bir iddiaya bakılırsa bazı kullanıcılar, MIUI 12 için dereyi görmeden paçayı sıvamamalı.

MIUI 12 ÖZELLİKLERİ TELEFONLARDAN TELEFONA FARK EDECEK

MIUI 12 hakkındaki iddialara göre, Xiaomi yeni arayüzünün tüm özelliklerini her akıllı telefon getirmeyecek. Bazı akıllı telefonlar, MIUI 12'nin özelliklerini alamayacak, diğer bir deyişle MIUI 12'nin kırpılmış bir versiyonuna sahip olacaklar. Örneğin bazı telefonlar MIUI 12 Süper Duvar Kağıdı özelliğini alabilecekken, bazıları çoklu görev özelliklerini veya Xiaomi kamera uygulamasını alamayacak. Hangi telefonun MIUI 12'yi nasıl alacağına ise fark için ise donanım özelliklerine göre karar verilecek. Gelen raporlara göre hangi telefonların, hangi MIUI özelliklerini alacağı çoktan belli bile. Onlar ise siteye göre şöyle listeleniyor:

MIUI 12 KAMERA UYGULAMASINI ALACAK TELEFONLAR

  • Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite
  • Xiaomi Mi Note 10/Mi Note 10 Lite
  • Xiaomi Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 8/Mi 8 Pro
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Redmi K20 Pro/ Redmi K20
  • POCO F2 Pro
  • POCO X2
  • POCO F1
  • Redmi Note 9 Pro/ Redmi Note 9 Pro Max/ Note 9s/ Note 9
  • Redmi Note 8 Pro/ Redmi Note 8/ Redmi Note 8T
  • Redmi 8/ Redmi 8A/ Redmi 8A Dual
  • Redmi Note 7 Pro/ Note 7/ Note 7S
  • Redmi 7/ Redmi 7A
  • Redmi Note 6 Pro
  • Redmi Y3

MIUI 12

MIUI 12 SÜPER DUVAR KAĞIDI ÖZELLİĞİNİ ALACAK AKILLI TELEFONLAR

  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10 Lite
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9T Pro
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi 8 Pro
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Redmi K20 Pro
  • POCO F2 Pro

MIUI 12 PENCERE VE SİMGE ANİMASYONLARINI ALACAK AKILLI TELEFONLAR

  • Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite
  • Xiaomi Mi Note 10/Mi Note 10 Lite
  • Xiaomi Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 8/Mi 8 Pro/Mi 8 Lite
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Redmi K20 Pro/Redmi K20
  • POCO F2 Pro
  • POCO X2
  • POCO F1/POCOPHONE F1
  • Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9
  • Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T
  • Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual
  • Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S
  • Redmi 7
  • Redmi Y3
  • Mi Max 3

    GERÇEK BÖYLE OLMAYABİLİR

    Listelere baktığımızda bizim dikkatimizi tek bir şey çekmekte. O da amiral gemisi tüm Xiaomi ve Redmi akıllı telefonların bu özelliklere kavuşacağı ancak eski cihazların bu özelliklere kavuşamayacağı. Yani Xiaomi aslında bir nevi kendi ürün gamı arasında bir tür politika uyguluyor. Ancak eski telefonlarına yazılım desteği vermeyi de sürdürüyor. Böylece telefonlar yeni özellikler kazanamasa da güvenlik konusunda iyileşmiş oluyorlar. Tabi son olarak tekrar etmekte fayda var; Bu liste tamamen bir iddia üzerine açıklandı. Yani gerçekte her akıllı telefonun farklı MIUI 12 özelliği kazanması gibi bir durum söz konusu olmayabilir.

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