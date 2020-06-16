Xiaomi için büyük iddia: MIUI 12 özellikleri her telefonda aynı olmayacak!

MIUI 12 geçtiğimiz ay tanıtılmış, geçtiğimiz aylarda ise MIUI 12 Xiaomi tarafından beta olarak yayınlanmaya başlamıştı. MIUI 12 akıllı telefonlara getireceği yeniliklerle, özellikle de süper duvar kağıdı özelliği ile bir Xiaomi akıllı telefonu olmayanları bile heyecanlandırmıştı. Fakat Gizchina'nın paylaştığı bir iddiaya bakılırsa bazı kullanıcılar, MIUI 12 için dereyi görmeden paçayı sıvamamalı.

MIUI 12 ÖZELLİKLERİ TELEFONLARDAN TELEFONA FARK EDECEK

MIUI 12 hakkındaki iddialara göre, Xiaomi yeni arayüzünün tüm özelliklerini her akıllı telefon getirmeyecek. Bazı akıllı telefonlar, MIUI 12'nin özelliklerini alamayacak, diğer bir deyişle MIUI 12'nin kırpılmış bir versiyonuna sahip olacaklar. Örneğin bazı telefonlar MIUI 12 Süper Duvar Kağıdı özelliğini alabilecekken, bazıları çoklu görev özelliklerini veya Xiaomi kamera uygulamasını alamayacak. Hangi telefonun MIUI 12'yi nasıl alacağına ise fark için ise donanım özelliklerine göre karar verilecek. Gelen raporlara göre hangi telefonların, hangi MIUI özelliklerini alacağı çoktan belli bile. Onlar ise siteye göre şöyle listeleniyor: