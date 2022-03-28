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Xiaomi kullanıcıları dikkat! "Performansı düşürüyor" iddiası gündem oldu

28.03.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler benchmark (kıyaslama) uygulaması Geekbench'in kurucu ortağı John Poole'un akıllı telefon üreticisi Xiaomi hakkında söyledikleri ortalığı karıştırdı. Poole, Xiaomi'nin performansı düşürdüğünü iddia etti. Daha önce Samsung'un da GOS ile çeşitli uygulamalarını yavaşlattığı ancak benchmark uygulamalarını yavaşlatmadığına dair haberler çıkmıştı.

Xiaomi kullanıcıları dikkat! "Performansı düşürüyor" iddiası gündem oldu

Akıllı telefon devi Samsung için dikkat çekici bir iddia ortaya atılmış ve Samsung'un bazı akıllı telefonlarının, binlerce uygulamanın performansını sınırladığı veya azalttığı öne sürülmüştü. İddiaların odağındaki bu sorunun temelinde Game Optimizing Service (GOS) isimli Samsung yazılımının yer aldığı paylaşılmıştı. Ancak yazılımın benchmark uygulamalarının performansını sınırlandırmadığı söylenmişti. Şimdi ise Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi için bu tarz bir iddia ortaya atıldı.

XIAOMI PERFORMANSI MI KISIYOR? İLGİNÇ İDDİA

Ünlü benchmark (kıyaslama) uygulaması Geekbench'in kurucu ortağı John Poole, Twitter hesabından Xiaomi'nin uygulama adlarına dayalı olarak performansı azalttığını iddia etti. Android Authority sitesinde yer alan haberine göre Poole bu iddiasını kanıtlamak için Xiaomi Mi 11'de Geekbench uygulamasını Fortnite oyunu olarak gizledi.

ALINAN PUANLARDA DÜŞÜŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Poole, bunun sonucunda tek çekirdek performans puanlarının yüzde 30 oranında, çok çekirdekli performans puanlarının ise yüzde 15 oranında düştüğünü de öne sürdü.

Xiaomi-1

Geekbench'in kurucu ortağı, Geekbench uygulaması Genshin Impact olarak gizlendiğinde benzer davranışlar gördüğünü de öne sürdüklerinin arasına ekledi.

John Poole

Samsung kullanıcıları dikkat! Samsung kullanıcıları dikkat! "Binlerce uygulamanın performansı kısılıyor" iddiası ortalığı karıştırdı

Şimdi ise gözler John Poole'un iddiasına yanıt vermek üzere Xiaomi'ye çevrildi. Çinli şirketin Poole'un iddialarına ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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