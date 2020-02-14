Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro için tasarlanan ilginç aksesuar görenleri şaşırttı!

Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro dün yapılan lansman sonrası dikkatleri hayli üzerine çekti. Xiaomi'nin en iyi donanım/düşük fiyat politikasından nasibini alan ve bu sayede Snapdragon 865 işlemcili bir akıllı telefonu 600 doların altında bir fiyatla sunabilen Xiaomi, lansmanda akıllı telefonlarının dışında bir aksesuarını daha görücüye çıkardı. Lansmanda tanıtılan aksesuar, Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro'dan bile daha fazla ilgi çeken bu aksesuar oyuncular için tasarlanan bir fan.
Xiaomi, Xiaomi Mi 10 Air olarak adlandırdığı yeni nesil akıllı fanını duyurdu. Xiaomi Mi 10 serisi akıllı telefonların oyunculara özel olarak tasarlanan Xiaomi Mi 10 Air, oldukça iddialı. Zira, firma Mi 10 Air'ın bir akıllı telefonun gövde sıcaklığını 10 derece birden düşürebildiğini söylüyor. Böylece sıcaklık sorunu akıllı telefonun performansını düşürmüyor, sorun mobil oyun oynamayı seven kullanıcılar için bir dert olmaktan çıkıyor. Verdiği performans ile hayli iddalı olan Xiaomi fanı, fiyatıyla da bu iddiasını sürdürüyor.
Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre, Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro ile birlikte tanıtılan Xiaomi Mi 10 Air, 19 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Güzel bir fiyata sahip olan fanın diğer telefonlarla da uyumlu olabildiği söyleniyor. Eğer öyle ise Xiaomi Mi 10 Air'ın her mobil oyuncunun yanında bulundurması gereken bir aksesuar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, hele ki havalar sıcak ise.
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