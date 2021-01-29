Xiaomi Mi 11 çok yakında Çin dışına çıkabilir!

Xiaomi Mi 11 aralık ayında tanıtılmıştı. Ancak telefon sadece Çin içinde satışa sunuldu. Çin sınırları dışında, resmi yollarla Xiaomi Mi 11'e ulaşmak mümkün olmadı. Çin'de piyasaya çıktığında kırdığı rekorlarla gündeme gelen Mi 11, Çin dışına çıkabilmek için ise Xiaomi tarafından düzenlenecek global lansmanı bekliyordu. Nitekim bugün, Xiaomi Mi 11 global lansmanına dair en net bilgiler elimize ulaştı.

XİAOMİ Mİ 11 GLOBAL LANSMANI BELLİ OLMUŞ OLABİLİR

Xiaomi tarafından geldiği söylenen bir davetiye göre, Xiaomi Mi 11 global lansmanı 8 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek. Bu lansman ile birlikte akıllı telefon Avrupa için de tanıtılmış olacak. Lansmanda Xiaomi Mi 11'in yanında daha önce görmediğimiz Xiaomi Mi 11 Pro'nun da tanıtılması muhtemel görünüyor. Zira sızıntılar Mi 11'in kardeşi olacak telefonun bu lansmanda tanıtılabileceğini gösteriyor.

XİAOMİ TÜRKİYE PAYLAŞMIŞTI

Xiaomi Mi 11'in Türkiye paylaşımı geçtiğimiz günlerde Xiaomi Türkiye Twitter hesabı tarafından yapılmıştı. Xiaomi Türkiye paylaştığı tweette, Xiaomi Mi 11'in bazı özelliklerine değinerek 'beklemede kalın!' ifadesini kullanmıştı. Telefonun global lansmanından sonraki dönemde Türkiye'de de satışa sunulması söz konusu olabilir. Son olarak, global lansman tarihinin Xiaomi tarafından doğrulanmadığını söylememizde fayda var.

MIUI işletim sistemi ve Android 11 ile güçlendirilmiş, en sevdiğiniz Google uygulamaları ve Google Play Protect ile ultra akıcı bir kullanıcı deneyimine hazır olun ????



Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi #Mi11 için beklemede kalın! pic.twitter.com/X9tP2v5dv2 — Xiaomi Türkiye (@XiaomiTurkiye) January 28, 2021



