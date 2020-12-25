Xiaomi Mi 11 için gelen Noel temalı gece modu paylaşımı!

Xiaomi Mi 11 tanıtım tarihini açıklasa da yeni nesil akıllı telefonlarının özelliklerine dair paylaşım yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Mi 11, Mi 11 Pro ve Mi 11 Pro Plus'tan oluşması beklenen Mi 11 ailesinin LPDDR5 RAM performansı hakkında bilgi paylaşan Çinli akıllı telefon üreticisi, şimdi ise telefonun belki de en çok merak edilen yanına vurgu yaptı; Gece performansına.

XİAOMİ Mİ 11 GECE PERFORMANSI İLE ORTAYA ÇIKTI

Noel'e yönelik videolu paylaşımda, bir müzik kutusu görünüyor. Video, görünüşe bakılırsa Mi 11 ile çekiliyor ve videoda Mi 11'in düşük ışıktaki video yetenekleri vurgulanıyor. Özellikle karanlık ortamdaki aydınlık çekim, telefonun özel bir gece moduna sahip olabileceğini gösteriyor.

YENİ NESİL FOTOĞRAFÇILIK TEKNOLOJİSİ VAR

Xiaomi'ye göre Mi 11, 'mutlu anları aydınlatmak' için yeni nesil fotoğrafçılık teknolojisini içeriyor. Bu video sonrası, Xiaomi Mi 11'in gece performansının nasıl olacağı merak konusu. Fakat bu merak, Mi 11 tanıtım tarihi olan 28 Aralık'ta giderilecek.

