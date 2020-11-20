Xiaomi Mi 11 kamera özellikleriyle şaşırttı

Akıllı telefon pazarındaki isimlerden biri olan Xiaomi önümüzdeki dönemde yeni amiral gemisi modeliyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak gibi görünüyor. Kısa süre önce ülkemizde Mi 10T Pro modelini satışa sunan ve belirlediği 5800 TL’lik uygun etiketle dikkatleri üzerine çeken Çinli üretici yeni nesilde de agresif fiyat politikasını sürdürmek istiyor.

Son dönemde satışa sunduğu modellerde kamera kurulumlarına önem veren Çinli şirket tanıttığı Mi 10 Ultra ile DxOMark’ta da rakiplerini geride bırakıp Huawei Mate 40 Pro gelene kadar zirveye yerleşmeyi başarmıştı. Xiaomi aynı başarıyı önümüzdeki dönemde tanıtacağı yeni amiral gemisi modeliyle de başarma niyetinde.

Mİ 11 KAMERA ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Peki gelelim asıl önemli soruya. Mi 11’de nasıl bir kamera kurulumu bulunacak? Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi yeni amiral gemisi modelinde 50 MP’lik bir ana kamera yer verecek. Bu ana kameraya da 12MP’lik bir telefoto kamera eşlik edecek.

Kısa süre önce satışa sunduğu Mi 10T Pro 5G modelinde bile 108MP’lik bir kameraya yer veren Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modelinde 50MP’lik kamerayı tercih etmiş olması sizi biraz şaşırtmış olabilir. Fakat burada şu unsuru atlamamak gerekiyor. Söz konusu kamera olduğunda kağıt üzerindeki rakamların pek bir önemi olmuyor.