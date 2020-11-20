HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Mi 11 kamera özellikleriyle şaşırttı

Xiaomi Mi 11 kamera özellikleriyle şaşırttı

20.11.2020 12:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Xiaomi Mi 11 kamera özellikleriyle şaşırttı

Xiaomi’nin önümüzdeki dönemde tanıtacağı yeni amiral gemisi modelinin kamera detayları netleşti. İşte Xiaomi Mi 11 kamera özellikleri.

Akıllı telefon pazarındaki isimlerden biri olan Xiaomi önümüzdeki dönemde yeni amiral gemisi modeliyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak gibi görünüyor. Kısa süre önce ülkemizde Mi 10T Pro modelini satışa sunan ve belirlediği 5800 TL’lik uygun etiketle dikkatleri üzerine çeken Çinli üretici yeni nesilde de agresif fiyat politikasını sürdürmek istiyor.

Son dönemde satışa sunduğu modellerde kamera kurulumlarına önem veren Çinli şirket tanıttığı Mi 10 Ultra ile DxOMark’ta da rakiplerini geride bırakıp Huawei Mate 40 Pro gelene kadar zirveye yerleşmeyi başarmıştı. Xiaomi aynı başarıyı önümüzdeki dönemde tanıtacağı yeni amiral gemisi modeliyle de başarma niyetinde.

Mİ 11 KAMERA ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Peki gelelim asıl önemli soruya. Mi 11’de nasıl bir kamera kurulumu bulunacak? Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi yeni amiral gemisi modelinde 50 MP’lik bir ana kamera yer verecek. Bu ana kameraya da 12MP’lik bir telefoto kamera eşlik edecek.

Kısa süre önce satışa sunduğu Mi 10T Pro 5G modelinde bile 108MP’lik bir kameraya yer veren Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modelinde 50MP’lik kamerayı tercih etmiş olması sizi biraz şaşırtmış olabilir. Fakat burada şu unsuru atlamamak gerekiyor. Söz konusu kamera olduğunda kağıt üzerindeki rakamların pek bir önemi olmuyor.

Dolayısıyla Xiaomi belirlediği bu kameralarla çok daha iyi bir fotoğraf performansı da ortaya koyabilir. Tam tersini de. Bunu şimdilik zaman gösterecek. 

Redmi Note 9 Pro 5G özellikleri Geekbench'te görüntülendiRedmi Note 9 Pro 5G özellikleri Geekbench'te görüntülendi

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Mi 11 hakkında sızdırılan bilgilere göre ekran tarafında 120Hz’lik QHD+ çözünürlüğünde bir panele yer verilecek. Telefonun fiyatı ve diğer detaylarının ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Microsoft Xbox Series X için özür diledi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
iPhone kullanıcılarına büyük müjde!iPhone kullanıcılarına büyük müjde!
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

ABD seçimlerinde yeni gelişme

ABD seçimlerinde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Vivo OriginOS tanıtıldı! İşte gelen yenilikler

Vivo OriginOS tanıtıldı! İşte gelen yenilikler

Redmi Note 9 için Android 11 güncellemesi yayınlandı

Redmi kullanıcılarına güncelleme müjdesi!

Hindistan'daki kasım indirimlerinde en çok satan telefon markası belli oldu

Hindistan'daki kasım indirimlerinden Realme çıktı

Apple iPhone 13'de çentik kullanacak

iPhone 13 için üzücü gelişme!

Fortnite iOS'a Nvidia GeForce NOW ile geri dönebilir!

iPhone kullanıcılarına büyük müjde!

Redmi Note 9 Pro 5G özellikleri Geekbench'te görüntülendi

Yeni 5G'li Redmi Geekbench'te ortaya çıktı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.