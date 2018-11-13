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Xiaomi Mi 9 konsept görüntüleri resmen yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.11.2018 15:27 | Son Güncelleme

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin beklenen akıllı telefonu Mi 9'un konsept görüntüleri yayınlandı.

Xiaomi Mi 9 konsept görüntüleri resmen yayınlandı

Tutarlı sızıntıları ile bilinen Benjamin Geskin, Twitter üzerinden bombayı patlatarak Xiaomi Mi 9’a ait bir konsept tasarım görseli paylaştı ve cihazın bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Geskin’in paylaştığı görsele göre Xiaomi Mi 9, su damlası çentikten biraz büyük, Mi 8 çentiğinden biraz küçük bir çentiğe sahip olacak.

Bununla birlikte cihazın alt ve yan çerçeveleri, Mi 8 serisine göre ciddi şekilde inceltilmiş olacak. Bu da yeni Mi 9’un benzer tasarım diline sahip olmasına rağmen çok daha yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olacağı anlamına geliyor.

mi-9

Ekran demişken; Geskin’e göre Mi 9, 6.4 inçlik büyük bir AMOLED ekrana sahip olacak. Snapdragon 855 ya da diğer adı ile Snapdragon 8150 işlemciye sahip olacak olan cihazın 6GB, 8GB ve 10GB RAM seçenekleri bulunacak. 3700 mAh batarya bulunması beklenen cihazda Quick Charge 5.0 ve kablosuz şarj desteği olması bekleniyor. Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise 5G desteğinin bulunması olacak.

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Mi 9, üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak ve ana kamera, 48 megapiksel Sony IMX586 sensör olacak. Diğer sensörler hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Xiaomi Mi 9 teknoloji akıllı telefon

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alıcam inş.
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