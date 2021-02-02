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Xiaomi Mi A3 için Android 11 yaması duyuruldu

02.02.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi A3 için Android 11 yaması duyuruldu

Akıllı telefon pazarındaki ünlü isimlerden Xiaomi, şu sıralar güncelleme ve yazılım tarafına ağırlık verdi. Fiyat / performans odaklı ürünleriyle dikkat çeken Xiaomi Mi A3 için Android 11 yamasını duyurdu.

Hatırlanacağı üzere Xiaomi geçtiğimiz yıl Android One kapsamında satışa sunduğu Mi A3 modeli için yayınladığı güncellemeleri defalarca geri çekmek zorunda kalmıştı.

Malum bir güncellemenin geri çekilmesi demek, o güncellemede bariz sorunlar olduğu anlamına geliyor. Hal böyle olunca Xiaomi de sorunları düzeltmek için çalışmalara başlamıştı.

Fakat bu da Çinli üreticinin istediği sonucu vermedi. Her yayınlanan güncellemede farklı sorunlar ortaya çıktı. Tam kullanıcılar isyan etmek üzereyken 4. güncelleme ile stabil bir duruş sağlandı.

XİAOMİ Mİ A3'E ANDROİD 11 ODAKLI GÜNCELLEME

En azından son güncelleme gelen ilk 3 güncelleme kadar devasa sorunlar içermiyordu. Şimdi ise Mi A3 için Android 11 bazlı yeni bir güncelleme yayınlanıyor. Bu güncelleme Android 11’deki bazı güvenlik açıklarını ortadan kaldırmaya odaklı bir güncelleme.

Elbette bizim size tavsiyemiz bu güncellemeyi indirmeden önce biraz beklemeniz yönünde olacaktır. O yüzden biraz sabırlı olmakta yarar var.

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