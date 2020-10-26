Xiaomi Mi Band 5 ateş ölçme özelliği ile güncellenebilir!

Koronavirüs belirtilerinden biri de bildiğiniz üzere yüksek ateş. Bu yüzden ara ara ateş ölçmek günlük rutinin bir parçası haline gelmiş durumda. Hatta bu durum, akıllı saat ve akıllı bileklik üreticilerini de harekete geçirdi. Böylece ateş ölçebilen akıllı telefon dahi gördük. Fakat bu sefer ateş ölçme özelliği kazanmasına yüksek olasılık verilen akıllı ürün bir telefon değil. Xiaomi'nin akıllı bileklikleri.

XİAOMİ Mİ BAND 5 YAKINDA ATEŞ ÖLÇEBİLİR

Mi Fit uygulamasının kaynak kodlarında bulunan bazı ipuçlarına göre, Xiaomi ve Amazfit markalı akıllı bilekliklere ateş ölçme özelliği gelecek. Yeni bir güncelleme ile sunulacak bu özellik ile birlikte Xiaomi Mi Band 5 gibi akıllı bileklikler bilekten ateş ölçümü yapacak. Ancak ateş ölçümü için farklı bir metot kullanılacak.

LİEBERMEİSTER KURALI İLE ÖLÇÜM YAPACAK

Liebermeister Kuralı'na göre vücut sıcaklığındaki her 1 derecelik artış, kalp atış hızını da 7-8 atım arttırmakta. İşte Xiaomi'nin akıllı bilekleri de bu kurala bağlı kalarak ateş ölçümü yapacak. Kalp atış hızını takip ederek, kullanıcılara tahmini vücut ısı sonuçlarını verecek.

ATEŞ ÖLÇME ÖZELLİĞİ HANGİ AKILLI BİLEKLİKLERE GELECEK?

Ateş ölçme özelliğinin Xiaomi Mi Band 5'in yanı sıra Xiaomi Mi Band 2, Xiaomi Mi Band 3, Xiaomi Mi Band 4 ve Amazfit Band 5 akıllı bilekliklere yeni bir güncelleme ile gelmesi bekleniyor. En azından kaynak kodlarına bağlı iddialar bu yönde.

