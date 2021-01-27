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Xiaomi Mi Band 6'nın özelliklerine yönelik sevindiren detay!

27.01.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi Band 6'nın özelliklerine yönelik sevindiren detay!

Akıllı telefon pazarındaki isimlerden biri olan Xiaomi, giyilebilir teknoloji tarafında da önemli bir müşteri kitlesine sahip. Xiaomi’nin giyilebilir teknoloji pazarında adının geçmesinin en temel nedeni ise Mi Band serisi diyebiliriz.

Şimdiye kadar uygun fiyat politikasıyla satışa sunulan Mi Band serisi ülkemizde de binlerce kullanıcı tarafından tercih edilmişti.

Xiaomi Mi Band’ın geçtiğimiz yıl çıkan versiyonu da halihazırda 250 TL civarında fiyat etiketine sahip. Peki gelecek nesil Mi Band modelinde ne gibi yenilikler bizleri karşılayacak?

XİAOMİ Mİ BAND 6 YERLEŞİK GPS İLE GELEBİLİR

Geçtiğimiz gün Xiaomi’nin yeni bileklik modeli ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Sızdırılan raporlara göre bu sene gelecek olan Mi Band modelinde kullanıcıların yıllardır beklediği bir özellik de bulunacak. Yerleşik GPS.

Bilindiği üzere yerleşik GPS sayesinde bileklik bir telefona bağlı olmasa da yer tespiti mümkün olabiliyor. Elbette bir bileklikte yerleşik yani dahili GPS özelliğini sunmak ek maliyeti de beraberinde getirecektir.

Xiaomi Mi Band 6'nın özellikleri için önemli sızıntı!Xiaomi Mi Band 6'nın özellikleri için önemli sızıntı!

Halihazırda satışta olan pek çok bileklik modelinde GPS özelliği bulunmuyor. Bakalım Mi Band 6 tanıtıldığında yerleşik GPS özelliğini görebilecek miyiz?

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