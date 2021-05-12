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Xiaomi, Mi FlipBuds Pro ile AirPods'a rakip oluyor! İşte özellikleri

12.05.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Mi FlipBuds Pro adında yeni bir kablosuz kulaklık tanıtmaya hazırlanıyor. Bir Xiaomi yetkilisi, tanıtımdan hemen önce Xiaomi Mi FlipBuds Pro'nun özelliklerine dair bazı ekran görüntüleri paylaştı. Görünüşe bakılırsa Mi FlipBuds Pro, Apple'ın AirPods kablosuz kulaklık ailesine doğrudan doğruya rakip olacak.

Xiaomi, Mi FlipBuds Pro ile AirPods'a rakip oluyor! İşte özellikleri

Xiaomi Mi FlipBuds Pro 13 Mayıs'ta (yarın) tanıtılacak. Ancak tanıtımdan hemen önce, bir şirket yetkilisi Xiaomi Mi FlipBuds Pro'nun özellikleri hakkında bazı detayları açıkladı.

XIAOMI MI FLIPBUDS PRO'NUN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Xiaomi Başkan Yardımcısı Chang Cheng, Weibo hesabından Mi FlipBuds Pro'nun ayrıntılarını gösteren bazı ekran görüntüleri yayınladı. Bu görüntülere bakıldığında, yeni kulaklıkların, üç farklı modu bulunan bir aktif gürültü engelleme teknolojisi (ANC) ve bir arama modu sunacağı gözlemleniyor. Ayrıca özelliklerin arasında AirPods Pro'dan tanıdığımız şeffaf mod da var.

Mi FlipBuds Pro

Xiaomi Mi FlipBuds Pro, Qualcomm'un düşük gecikme süresiyle daha iyi ses kalitesi sağlayan aptX desteğine de sahip olacak.

Xiaomi Mi FlipBuds Pro

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Chang Cheng'in önceki paylaşımlarında görüldüğü üzere tasarımı yukarıdaki gibi olacak olan kulaklık, yarın tanıtılacak.

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airpods Xiaomi
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