Xiaomi, Mi FlipBuds Pro ile AirPods'a rakip oluyor! İşte özellikleri

Xiaomi Mi FlipBuds Pro 13 Mayıs'ta (yarın) tanıtılacak. Ancak tanıtımdan hemen önce, bir şirket yetkilisi Xiaomi Mi FlipBuds Pro'nun özellikleri hakkında bazı detayları açıkladı.

XIAOMI MI FLIPBUDS PRO'NUN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Xiaomi Başkan Yardımcısı Chang Cheng, Weibo hesabından Mi FlipBuds Pro'nun ayrıntılarını gösteren bazı ekran görüntüleri yayınladı. Bu görüntülere bakıldığında, yeni kulaklıkların, üç farklı modu bulunan bir aktif gürültü engelleme teknolojisi (ANC) ve bir arama modu sunacağı gözlemleniyor. Ayrıca özelliklerin arasında AirPods Pro'dan tanıdığımız şeffaf mod da var.

Xiaomi Mi FlipBuds Pro, Qualcomm'un düşük gecikme süresiyle daha iyi ses kalitesi sağlayan aptX desteğine de sahip olacak.

Chang Cheng'in önceki paylaşımlarında görüldüğü üzere tasarımı yukarıdaki gibi olacak olan kulaklık, yarın tanıtılacak.

