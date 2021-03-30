Xiaomi Mi Mix Fold'un tasarımı lansmana saatler kala sızdı!

Xiaomi dün Çin'de büyük bir etkinlik düzenledi ve Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi 11 Youth Edition adını taşıyan üç farklı telefon tanıttı. Bu etkinlik sonrası başlayan global lansmanda ise Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11i ve Mi 11 Lite modelleri görücüye çıktı. Xiaomi'nin hafta boyunca paylaşım yaptığı ve 29 Mart tarihini işaret ettiği Mi Mix için ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Çünkü Xiaomi Mi Mix Fold olarak adlandırılması beklenen yeni Mi Mix 30 Mart'a yani bugüne kaldı. Lansmanın düzenlenmesine saatler kala ise Xiaomi Mi Mix Fold hakkında önemli bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşım ile telefonun en kritik noktası açığa çıktı; tasarımı.

İŞTE XİAOMİ Mİ MİX FOLD

Xiaomi Mi Mix Fold için Weibo'da paylaşılan bir fotoğrafta Mi Mix Fold'un posteri yayınlandı. Poster ilk olarak Mi Mix Fold adını doğruladı. Söylentilerde olduğu gibi Mi Mix Fold'un Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Huawei Mate X2 gibi katlanır bir tasarıma sahip olduğu görüldü. Ayrıca, görüntünün altında görülebilen Çince metin Mi Mix Fold'un özelliklerini açığa çıkardı.