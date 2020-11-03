Xiaomi Mi Watch serisine rakip: Realme Watch S tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Realme akıllı saat macerasına Realme Watch ile başladı. Apple Watch gibi kare bir ekran tasarımı ile gelen Realme Watch, ülkemizde de satışa çıktı ve halihazırda ülkemizdeki birçok mağazada satışta. Realme, Realme Watch'ın ardından ise akıllı saat sektöründeki adımlarını durdurmuş değil. Zira Çin firma, Realme Watch S'i görücüye çıkartmış durumda.

REALME WATCH S ÖZELLİKLERİ

Realme Watch S özellikleri arasında 48 mm'lik 1,3 inç büyüklüğünde yuvarlak bir ekran bulunuyor. Bu ekran sağ tarafta bulunan iki fiziksel düğmeyle de kontrol edilebiliyor. Realme 100'den fazla saat arayüzünü Realme Watch S sahiplerine sunuyor. IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası da akıllı saatin özellikleri arasında yer alıyor.

Realme Watch S sağlık konusunda da bazı özellikler sunuyor. Örneğin; Apple Watch Series 6'da ve Huawei Watch GT 2 Pro'da da yer alan SpO2 sensörü Realme Watch S'te de kendine yer buluyor. Böylece akıllı saat ile kandaki oksijen doygunluğu seviyesi ölçülebiliyor. Tabi Watch S'in birçok rakip akıllı saat gibi uyku takibi, kalp atış hızı ölçümüne ek olarak 16 spor modunu da desteklediğini belirtelim. Realme'nin iddiasına göre akıllı saat 390 mAh kapasitesindeki bataryasıyla 15 güne kadar kullanım ömrü sunabiliyor.