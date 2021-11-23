Xiaomi, MIUI 13 için geri sayıma geçti

Genel olarak MIUI dediğimizde insanların zihninde sürekli sorunlara yol açan bir arayüz canlanıyor olabilir. Bunda da pek haksız sayılmazlar. Çünkü Xiaomi’nin arayüzü zaman zaman ciddi şekilde can sıkabiliyor.

Hatta bu işletim sistemindeki hataları gidermek için yapılan güncellemeler de hataları gidermekte tam olarak başarı sağlayamayabiliyor.

Fakat Xiaomi yetkilileri MIUI 13 için bir söz vermiş ve hiçbir aksiliğin olmayacağını belirtmişlerdi. Bu sebepten ötürü Xiaomi kullanıcıları MIUI 13’ten hayli umutlu. Peki yeni MIUI arayüzü ilk olarak hangi modellere gelecek? Bu soru geçtiğimiz gün sızdırılan bir listeyle cevap buldu. Dilerseniz bahse konu modellere aşağıdan göz atabilirsiniz.

MIUI 13 ALACAĞI SÖYLENEN MODELLER

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 10S

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Dipnot olarak belirtelim. Bu modellerin 2021 bitmeden MIUI 13 güncellemesini alması bekleniyor. Diğer Xiaomi modelleri ise muhtemelen 2022’nin başlarında güncellemeyi alacaktır.

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