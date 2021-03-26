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Xiaomi müjdeyi verdi: Silikon-oksijen anot batarya ve yeni çip geliyor!

26.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi 29 Mart'a az bir süre kala duyurular yapmaya devam ediyor. Çinli şirket, sıvı lens teknolojisini kullanacağını duyurmasının ardından Xiaomi Mi 11 Ultra'da devrim niteliğinde bir batarya kullanacağını paylaştı. Ayrıca Xiaomi tarafından üretilen bir çip de yolda.

Xiaomi müjdeyi verdi: Silikon-oksijen anot batarya ve yeni çip geliyor!

Xiaomi'nin 29 Mart etkinliğinden beklentiler çok büyük. Zira Xiaomi de ''Mega Launch'' ifadesini kullanarak bu etkinlikte birden çok ürünü tanıtacağını paylaşıyor. Bu ürünlerin arasında Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi 11 Lite'ın olması bekleniyor. Ayrıca iki yılın ardından Mi MIX de geri dönüyor. Xiaomi, 29 Mart'a yönelik yaptığı paylaşımlara ise devam ediyor. Firma, yaptığı son paylaşımlarda Mi 11 Ultra için devrim niteliğinde bir teknolojiden bahsetti.

Xiaomi Mi 11 Ultra poster

XİAOMİ Mİ 11 ULTRA'DA BATARYA DEVRİMİ

Xiaomi, Weibo hesabı üzerinden paylaştığı gönderi ile Xiaomi 11 Ultra'da silikon-oksijen anot batarya kullanılacağını açıkladı. Açıklamaya göre Mi 11 Ultra'nın bataryası Si-O2 teknolojisi sayesinde daha hızlı şarj olacak. Aynı zamanda teorik olarak grafitten 10 kat daha fazla kapasiteye sahip olacak bu teknoloji, cep telefonlarının daha ince olmasına da imkan verecek. Fakat Xiaomi'nin yaptığı tek duyuru bununla da sınırlı değil.

Xiaomi çip posteri

XİAOMİ KENDİ ÇİPİNİ GELİŞTİRİYOR

Xiaomi aynı zamanda yeni bir çip hakkında da konuştu. Çinli üretici, paylaştığı bir poster ile kendi çipini geliştirdiğini paylaştı. Ancak çipin detayları paylaşılmadı. Açıkçası Xiaomi 2017'de Surge S1 adında bir işlemci geliştirmişti. Bahsi geçen çipin yeni bir Surge S2 olup olmadığı ise henüz belli değil. Xiaomi her şey için 29 Mart'ı işaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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