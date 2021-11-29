Xiaomi'nin akıllı saat hamlesi ilk meyvesini veriyor

Uygun fiyatlı teknoloji aletleri çözümü ile bilinen şirketin saatler konusunda da benzer bir tavrı var. Fakat akıllı saat yatırımlarını artırmak isteyen şirketin yeni hamlesi farklı bir oluşum kurmak oldu. Son olarak AMOLED ekran sunan Redmi Watch 2 modeli ön plandaydı. Şimdi ise şirket ardı ardına yeni modeller çıkarmak istiyor.

XIAOMI'NIN YENİ SAAT MARKASI GÖRÜNDÜ

Kayıtlara göre, teknoloji devi tarafından kurulan yeni markanın adı Xiaomi Watch. İsminden de anlaşılacağı üzere bu yeni marka tamamen akıllı saat geliştirecek. Böylece Xiaomi, bu alanda çok fazla yatırım yapmak istediğini göstermiş oldu. Ayrıca yeni markanın ilk çıkaracağı akıllı saatin ismi de ortaya çıktı.

Bu yeni şirketin ilk ürünü iddialara göre Xiaomi Watch S adını taşıyacak. Kısa bir süre önce tanıtılan Redmi Watch S modeli ile bu cihazın büyük bir rekabet içerisine girmesi bekleniyor. Şirket özellikle fiyat ve performans açısından verimli bir tablo sergilemek istiyor. Akıllı telefon modellerinde de benzer bir yaklaşımı olduğunu biliyoruz. Xiaomi'nin akıllı saat hamlesi böylece şirketin genel stratejisi ile uyumlu olacak.

Çinli teknoloji devi önümüzdeki günlerde çok daha fazla akıllı saat modeli tanıtacak. Böylece kullanıcılara son derece geniş bir çeşitlilik sunmak istiyor. Peki siz Xiaomi tarafından yapılan bu hamle hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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