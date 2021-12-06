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Xiaomi'nin tanıtması bekleniyor! Özellikleri sızdırıldı

06.12.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi'nin Xiaomi 12, Xiaomi 12X ve Xiaomi 12 Pro akıllı telefonlarını 28 Aralık'ta duyurması bekleniyor. Yeni bir rapora göre ise Xiaomi 12 ailesinde Xiaomi 12 Lite ve Xiaomi 12 Lite Zoom gibi iki "Lite" modeli de bulunuyor. Akıllı telefonların önemli ayrıntıları da gün yüzüne çıkmış durumda.

Xiaomi'nin tanıtması bekleniyor! Özellikleri sızdırıldı

Xiaomi 12 serisi uzun bir süredir gündeme geliyor. Ancak seride çok sayıda modellerin yer alacağı düşünülüyor. Sızıntılarda Xiaomi 12'nin dışında Xiaomi 12X ve Xiaomi 12 Pro modellerinin de adı geçiyor. Xiaomi 12, Xiaomi 12X ve Xiaomi 12 Pro'nun 28 Aralık'ta duyurulmasının beklendiği söylenirken, tarih yaklaştıkça Xiaomi 12 serisine mensup başka modellerin de gün yüzüne çıktığı görülüyor. Bu modellerin son örneği ise Xiaomi 12 Lite ve Xiaomi 12 Lite Zoom.

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XIAOMI 12 LITE'IN ÖZELLİKLERİ

Gizmochina'nın aktardığına göre, Xiaomi 12 Lite'ın 120 Hz yenileme hızı ve ekran içi parmak izi tarayıcı sunan 6.55 inçlik AMOLED Full HD ekranla desteklenmesi bekleniyor. Cihazın Xiaomi Civi gibi kavisli bir ekrana sahip olabileceği aktarılıyor. Xiaomi 12 Lite'ın Snapdragon 778G veya Snapdragon 780G işlemciden güç alabileceği söylenirken, 64 megapiksel Samsung GW3 ana kameraya sahip üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapacağı öne sürülüyor.

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XIAOMI 12 LITE ZOOM'UN ÖZELLİKLERİ

Çin'e özel bir cihaz olarak gelmesi muhtemel olan Xiaomi 12 Lite Zoom'un kavisli kenarlara ve ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip 6.55 inçlik AMOLED FHD+ 120 Hz ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Snapdragon 778G veya Snapdragon 780G işlemci ve 64 megapiksel Samsung GW3 ana kameraya sahip üçlü bir kamera kurulumu diğer söylentiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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