Xiaomi'nin yeni telefonu bir ilke imza atacak!

Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi artık resmileşti. 4nm'lik yeni işlemcinin yakında çıkacak yeni akıllı telefonlarda kullanılacağı biliniyordu. Bu yönde Realme ve OPPO'dan açıklamalar gelirken, şimdi de Xiaomi'den merakla beklenen Xiaomi 12 serisi için açıklama geldi.

Xiaomi, sosyal medya hesabından Xiaomi 12'nin dünyanın Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip ilk telefonu olacağını söyledi. Şirket ayrıca bir de video paylaştı ve serinin yakında geleceğini aktardı.

Aslında Xiaomi'nin bu kararı hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü şirket bundan bir yıl önce dünyanın Snapdragon 888 yonga setine sahip ilk telefonu Mi 11'i piyasaya sürmüştü. Şimdi ise aynısını yeni Snapdragon 8 Gen 1 ile yapacak gibi görünüyor.

Take a sneak peek of the most potent @Snapdragon 8 Gen 1 chipset that will power our upcoming #Xiaomi12Series! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/YrNqM8beMN