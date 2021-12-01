Xiaomi'nin yeni telefonu bir ilke imza atacak!

Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi artık resmileşti. 4nm'lik yeni işlemcinin yakında çıkacak yeni akıllı telefonlarda kullanılacağı biliniyordu. Bu yönde Realme ve OPPO'dan açıklamalar gelirken, şimdi de Xiaomi'den merakla beklenen Xiaomi 12 serisi için açıklama geldi.

"DÜNYANIN SNAPDRAGON 8 GEN 1'Lİ İLK TELEFONU"

Xiaomi, sosyal medya hesabından Xiaomi 12'nin dünyanın Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip ilk telefonu olacağını söyledi. Şirket ayrıca bir de video paylaştı ve serinin yakında geleceğini aktardı.

Aslında Xiaomi'nin bu kararı hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü şirket bundan bir yıl önce dünyanın Snapdragon 888 yonga setine sahip ilk telefonu Mi 11'i piyasaya sürmüştü. Şimdi ise aynısını yeni Snapdragon 8 Gen 1 ile yapacak gibi görünüyor.

Take a sneak peek of the most potent @Snapdragon 8 Gen 1 chipset that will power our upcoming #Xiaomi12Series! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/YrNqM8beMN — Xiaomi (@Xiaomi) December 1, 2021

XIAOMI 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Önceki günlerde gelen bir sızıntı, Xiaomi 12'nin 12 Aralık'ta (12/12) piyasaya sürüleceğini iddia etti. Eğer 12'ye atıfta bulunan bu tarih doğruysa, yeni amiral gemisi ailesini iki haftadan kısa bir süre sonra resmen göreceğiz.

