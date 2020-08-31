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Xiaomi Poco X3 özellikleri kesinleşmeye başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2020 12:17 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin yeni Poco modeli artık resmiyet kazandı diyebiliriz. İşte Xiaomi Poco X3 ile ilgili son detaylar.

Xiaomi Poco X3 özellikleri kesinleşmeye başladı

Ülkemizde de hayli popüler olan Xiaomi, yan markaları Redmi ve Poco’yu güçlendirmeye devam ediyor. Çinli üretici her ne kadar bu yan markaları kendisinden bağımsız hale getirmeye çalışsa da herkes Redmi, Poco ya da BlackShark’ı Xiaomi ile bağdaştırmış durumda.

Lakin yine de bu yan markaların farklı bir kurumsal yapısı olduğunu biliyoruz. Örneğin Xiaomi’nin CEO’su ile Poco’nun CEO’su tamamen farklı kişiler. Aynı şekilde ülke operasyonları da farklı kadrolar tarafından yürütülüyor. Bu sebeple Poco’yı artık Xiaomi’den ayrı bir marka olarak düşünmek daha doğru olacaktır.

Önümüzdeki günlerde kullanıcıların beğenisine sunulacak olan Poco modellerinden birisi de X3 olacak. Geçtiğimiz gün Poco X3 modelinin özellikleri ile ilgili bazı detaylar netleşti. Buna göre Xiaomi Poco X3 modeli 64MP’lik bir ana kameraya sahip olacak. 4500 mAh’lık batarya ile gelecek olan cihazda 33W’lık hızlı şarj teknolojisine de yer verilecek.

65 DAKİKALIK ŞARJ YETERLİ OLACAK

Bu hızlı şarj teknolojisi sayesinde Poco X3’ün sadece 65 dakika da tam şarja ulaşması bekleniyor. Doğru bir kıyaslama için sizlerle şu bilgiyi de paylaşalım. 4500 mAh bataryalı Samsung A71’in tam şarja ulaşması 80 dakika sürüyor. Yani yeni Poco modeli A71’den 15 dakika daha kısa bir sürede tam şarja ulaşabiliyor.

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