Xiaomi Poco X3'ün tanıtım tarihini Xiaomi Türkiye açıkladı!

Poco X3, geçtiğimiz günlerde Poco'nun kıdemli yöneticisi Angus Kai Ho Ng tarafından doğrulanmıştı. Yönetici ayrıca, telefonun kamera performansına dair birkaç fotoğraf da paylaşmıştı. Paylaşılan fotoğraflarda Poco X3'ün amiral gemisi akıllı telefonlara yakın bir kamera performansı sunduğu görülüyordu. Fakat Angus Kai Ho Ng, Poco X3'ün ne zaman tanıtılacağı açıklamayı tercih etmemişti. Merakla beklenen Poco X3'ün tanıtım tarihi, Xiaomi tarafından resmi olarak açıklandı. Hem de Twitter üzerinden.

XİAOMİ POCO X3 GELİYOR

Xiaomi Türkiye, Poco X3'ün tanıtım tarihini duyurdu. Xiaomi Türkiye resmi Twitter hesabının paylaştığı tweete göre Poco X3, 7 Eylül günü saat 15:00'da yapılacak çevrimiçi etkinlik ile tanıtılacak. Peki Poco X3'ten beklentiler neler?

POCO bu sefer #TamİhtiyacınızOlanŞey'i veriyor!#POCOX3 NFC çok yakında geliyor. Canlı yayını kaçırmamak için tarihi kaydedin. 7 Eylül 2020 Saat 15:00 pic.twitter.com/XuPAKKCi24 — Xiaomi Türkiye (@XiaomiTurkiye) August 31, 2020

İŞTE POCO X3'ÜN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Poco X3 özellikleri arasında iddialara göre 6,67 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. Bu ekranın altında ise Snapdragon 732G işlemcisi bulunacak. NFC destekli telefon gücünü 33W hızlı şarj destekli 5160 mAh değerindeki pilinden karşılayacak. Telefonun arka tarafında ise 4 adet kamera yer alacak. Poco X3'ün fiyatını ve daha birçok özelliğini ise 7 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte öğreneceğiz.

